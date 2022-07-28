Обстрел Киевской области: нашли обломки еще одной ракеты россиян

Правоохранители нашли обломки еще одной российской ракеты в Вышгородском районе после утреннего обстрела 28 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника ГУ Нацполиции в Киевской области Андрея Небытова.
"В лесополосе полицейские обнаружили многометровую воронку. Хорошо, что обошлось без жертв", - отметил он.
Напомним, оккупанты выпустили 5 ракет во время утренней атаки на Киевскую область. Основной удар пришелся по Вышгородскому району.
Вражеские ракеты также попали на территорию воинской части.
В полиции сообщили, что в результате обстрелов пострадало 15 человек.