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Обстрел Киевской области: названо количество ракет, выпущенных по региону

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Киев, Четверг 28 июля 2022 09:55
Обстрел Киевской области: названо количество ракет, выпущенных по региону Фото: российские войска нанесли ракетный удар по Киевской области (nationalinterest.org)
Автор: Руслан Гаращенко

Во время утренней атаки на Киевскую область российские войска выпустили в сторону региона 5 ракет. Основной удар пришелся по Вышгородскому району.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Киевской ОВА Алексея Кулебы в эфире телемарафона.

По его словам, в области работала система противовоздушной обороны, тем не менее несколько ракет попали в объекты инфраструктуры.

Также Кулеба отметил, что на данный момент нет информации о жертвах и раненых.

Как известно, утром 28 июля российская армия нанесла ракетный удар по одной из громад Вышгородского района Киевской области. Обстрелу подвергся объект инфраструктуры. На месте работают все экстренные службы.

Кроме того, в полиции уже показали кадры "прилета" по Киевской области и уточнили, что информации о пострадавших или погибших пока нет.

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Киевская область ракетный удар
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