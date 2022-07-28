Ракетный удар по Киевской области: количество пострадавших существенно возросло
Россияне утром 28 июля из акватории Черного моря нанесли ракетный удар по Киевской области. Количество пострадавших в результате обстрела увеличилось до 15 человек
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника ГУ Нацполиции в Киевской области Андрея Небытова.
"В настоящее время имеем такую цифру. В то же время благодаря своевременному реагированию на сигнал тревоги удалось избежать более тяжелых последствий", - отметил правоохранитель.
Он также добавил, что остатки еще одной ракеты оккупантов полицейские обнаружили в лесополосе Вышгородского района. Там, к счастью, никто не пострадал.
Напомним, в Генштабе ВСУ проинформировали о "прилетах" по городу Лютеж Киевской области. Вражеские ракеты попали на территорию воинской части.
Глава ОВА Алексей Кулеба заявил, что в результате атаки врага пострадали пятеро гражданских, а также были повреждены объекты инфраструктуры.