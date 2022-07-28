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Обстріл Київській області: знайшли уламки ще однієї ракети росіян

Фото: після обстрілу Київської області знайшли уламки ще однієї російської ракети (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці знайшли уламки ще однієї російської ракети у Вишгородському районі після ранкового обстрілу 28 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника ГУ Нацполіції у Київській області Андрія Нєбитова.

"В лісосмузі поліцеські виявили багатометрову вирву. Добре, що обійшлося без жертв", - зазначив він.

Нагадаємо, окупанти випустили 5 ракет під час ранкової атаки на Київську область. Основний удар припав по Вишгородському району.

Ворожі ракети також потрапили на територію військової частини.

У поліції повідомили, що внаслідок обстрілів постраждало 15 людей.

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