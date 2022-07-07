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Герб на щите "Родины-Матери" могут изменить: в "Дія" проводят опрос

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Четверг 07 июля 2022 13:49
Герб на щите "Родины-Матери" могут изменить: в "Дія" проводят опрос Фото: монумент "Родина-Мать" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Герб СССР на щите монумента "Родина-Мать" могут сменить. В "Дія" проводят соответствующий опрос среди украинцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

Опрос инициировало Министерство культуры и информационной политики под названием "Что будем делать с гербом СССР на щите монумента "Родина-Мать".

"Мы одевали ее в маковый венок, несколько раз подсвечивали цветами украинского флага, мы знаем, что она наша "Родина-Мать", но есть одно "но". С 24 февраля процесс избавления нашей страны от символов советского прошлого интенсифицировался, и мы это всячески поддерживаем через учет общественного мнения и соблюдение норм закона", - отметил Ткаченко.

В то же время министр отметил, что технический процесс смены герба не является простым, поскольку важно, чтобы монумент не повредился из-за изменения нагрузки. К этим работам будут привлечены инженеры и архитекторы.

"А пока они занимаются своим делом, предлагаю вам выбрать, какими именно вы видите изменения к монументу: 1. Оставить все как есть. 2. Снять герб СССР. 3. Заменить на трезубец - Государственный Герб Украины", - добавил министр.

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