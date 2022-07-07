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В Минобороны предупредили о возможном наступлении оккупантов на Запорожье: что известно

Новина українською →
Запорожье, Четверг 07 июля 2022 15:13
В Минобороны предупредили о возможном наступлении оккупантов на Запорожье: что известно Заместитель министра обороны Анна Маляр (facebook com ganna maliar)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты в ближайшее время могут попытаться провести наступление на Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анны Маляр в эфире телемарафона.

"На Запорожском и Новопавловском направлениях не исключается проведение противником наступления на Запорожье или совершение обхода в направлении "Великая Новоселовка - Покровское" с целью окружения наших подразделений", - рассказала она.

По словам Маляр, на этом направлении оккупанты усиливаются по меньшей мере 5 БТГ.

Как сообщалось, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 150 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения россияне лишились 36 650 военнослужащих.

Также РБК-Украина публиковало актуальную карту боевых действий в Украине на 7 июля.

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