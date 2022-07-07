Россияне нанесли авиаудар по центру Краматорска: есть жертвы
Российские оккупанты нанесли авиаудар по центру Краматорска Донецкой области. В результате вражеской атаки есть погибшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Краматорска Александра Гончаренко в Facebook.
Фото: россияне нанесли авиаудар по центру Краматорска (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
"Авиаракетный удар по центральной части Краматорска. Есть жертвы. Выясняем последствия, работают спасательные службы. Оставайтесь в укрытии, опасность не исчезла", - написал он.
Напомним, по данным утреннего Генштаба на Краматорском направлении враг пытается захватить населенные пункты Верхнекаменское и Григоровка.
Напомним, недавно оккупанты несколько дней подряд обстреливали Краматорск из РСЗО.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.