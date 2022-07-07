Вечерний обстрел Харькова: количество погибших и раненых возросло
В четверг, 7 июля, от обстрелов Немышлянского района Харькова погибли трое гражданских. Число жертв постоянно увеличивается.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова, об этом свидетельствуют данные областного Центра экстренной медицинской помощи.
"В результате обстрела Немышлянского района российскими оккупантами три гражданских погибли, пятеро - получили ранения", - написал Синегубов.
Стоит заметить, что, по предварительной информации, оккупанты обстреляли город при помощи ракетных систем залпового огня.
Напомним, сегодня, 7 июля, примерно в 17:30 жители Харькова услышали звуки взрывов. Позже сообщили о "прилетах".
При этом число жертв постоянно увеличивается. Еще в 18:45 стало известно о четырех пострадавших и двух погибших.
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