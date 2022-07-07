ru ua
Чт, 07 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Вечерний обстрел Харькова: количество погибших и раненых возросло

Новина українською →
Харьков, Четверг 07 июля 2022 20:07
Вечерний обстрел Харькова: количество погибших и раненых возросло Иллюстративное фото: названо число жертв обстрела Харькова (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В четверг, 7 июля, от обстрелов Немышлянского района Харькова погибли трое гражданских. Число жертв постоянно увеличивается.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова, об этом свидетельствуют данные областного Центра экстренной медицинской помощи.

"В результате обстрела Немышлянского района российскими оккупантами три гражданских погибли, пятеро - получили ранения", - написал Синегубов.

Стоит заметить, что, по предварительной информации, оккупанты обстреляли город при помощи ракетных систем залпового огня.

Напомним, сегодня, 7 июля, примерно в 17:30 жители Харькова услышали звуки взрывов. Позже сообщили о "прилетах".

При этом число жертв постоянно увеличивается. Еще в 18:45 стало известно о четырех пострадавших и двух погибших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война России против Украины
NEWS
В Раде предлагают мораторий на взыскание долгов за коммуналку во время войны
В Раде предлагают мораторий на взыскание долгов за коммуналку во время войны
DAILY
Лондон с нами. Почему уходит Джонсон и чего Украине ждать от его преемника
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Лондон с нами. Почему уходит Джонсон и чего Украине ждать от его преемника