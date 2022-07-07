Вечерний обстрел Харькова: количество погибших и раненых возросло

В четверг, 7 июля, от обстрелов Немышлянского района Харькова погибли трое гражданских. Число жертв постоянно увеличивается.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова , об этом свидетельствуют данные областного Центра экстренной медицинской помощи.

Стоит заметить, что, по предварительной информации, оккупанты обстреляли город при помощи ракетных систем залпового огня.

"В результате обстрела Немышлянского района российскими оккупантами три гражданских погибли, пятеро - получили ранения", - написал Синегубов.

Напомним, сегодня, 7 июля, примерно в 17:30 жители Харькова услышали звуки взрывов. Позже сообщили о "прилетах".

При этом число жертв постоянно увеличивается. Еще в 18:45 стало известно о четырех пострадавших и двух погибших.

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