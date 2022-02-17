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Обстрел детсада в Станице Луганской. Кулеба призвал партнеров немедленно отреагировать

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Киев, Четверг 17 февраля 2022 12:21
Обстрел детсада в Станице Луганской. Кулеба призвал партнеров немедленно отреагировать Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к международным партнерам по обстрелу боевиками детсада в Станице Луганской. Он призвал немедленно отреагировать на нарушение Россией минских договоренностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Twitter.

"С оккупированной территории Донбасса из тяжелого оружия обстреляно украинское село Станица Луганская. Повреждена гражданская инфраструктура. Мы призываем всех партнеров немедленно осудить это серьезное нарушение минских соглашений со стороны России в условиях и так напряженной ситуации в области безопасности", - написал Кулеба.

Напомним, сегодня российские-оккупационные войска обстреляли из артиллерии Станицу Луганскую. Снаряд попал в детский сад, пострадали два человека.

Позже стало известно, что в результате обстрелов половина населенного пункта осталась без света, военные начали эвакуировать мирных жителей в укрытие.

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МИД Украины Российская Федерация Станица Луганская
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