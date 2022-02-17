Обстрел детсада в Станице Луганской. Кулеба призвал партнеров немедленно отреагировать

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к международным партнерам по обстрелу боевиками детсада в Станице Луганской. Он призвал немедленно отреагировать на нарушение Россией минских договоренностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Twitter.

"С оккупированной территории Донбасса из тяжелого оружия обстреляно украинское село Станица Луганская. Повреждена гражданская инфраструктура. Мы призываем всех партнеров немедленно осудить это серьезное нарушение минских соглашений со стороны России в условиях и так напряженной ситуации в области безопасности", - написал Кулеба.