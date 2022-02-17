ru ua
Чт, 17 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Боевики обстреливают поселки на Донбассе: людей призывают не покидать дома

Новина українською →
Луганская область, Четверг 17 февраля 2022 11:26
Боевики обстреливают поселки на Донбассе: людей призывают не покидать дома Фото: боевики обстреляли Старый Айдар и Лобачево (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: РБК-Украина

На Донбассе продолжаются массовые артиллерийские обстрелы. В связи с этим жителей Луганской области призвали не выходить на улицу, оставаться дома или возле укрытий.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу объединенной территориальной громады города Счастье.

"Вблизи города Счастья утром 17.02.2022 совершен артобстрел. Обстреляли поселок Старый Айдар и Лобачево. Большая вероятность повторения обстрелов", - говорится в сообщении.

Местные власти напомнили жителям Счастья, где находятся бомбоубежища:

  • ул. Каштанова, дом 3;
  • ул. Каштанова, дом 6;
  • ул. Каштанова, дом 10;
  • ул. Республиканская, дом 1;
  • ул. Республиканская, дом 4;
  • ул. Республиканская, дом 8;
  • ул. Республиканская, дом 14;
  • ул. Республиканская, дом 21;
  • ул. Республиканская, дом 26;
  • ул. Республиканская, дом 28;
  • ул. Республиканская, дом 31;
  • ул. Донецкая, дом 22;
  • ул. Центральная, дом 4;
  • ул. Центральная, дом 7;
  • ул. Центральная, дом 12;
  • ул. Центральная, дом 14;
  • ул. Центральная, дом 16;
  • пл. Мира, дом 8;
  • пл. Мира, дом 9.

Как сообщало РБК-Украина ранее, утром 17 февраля боевики обстреляли Станицу Луганскую, один из снарядов попал в детский сад.

Напомним, что за прошедшие сутки российско-оккупационные войска восемь раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс
NEWS
Не только Россия не хочет, чтобы Украина вступила в НАТО, - Зеленский
Не только Россия не хочет, чтобы Украина вступила в НАТО, - Зеленский
DAILY
Алексей Резников: Цель Кремля – не Украина, они хотят, чтобы миру стало страшно
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Алексей Резников: Цель Кремля – не Украина, они хотят, чтобы миру стало страшно