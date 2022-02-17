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Зеленский об обстреле Станицы Луганской: большая провокация

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Киев, Четверг 17 февраля 2022 14:25
Зеленский об обстреле Станицы Луганской: большая провокация Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстрел детского садика в Станице Луганской является большой провокацией со стороны боевиков. При этом он подчеркнул важность того, чтобы ОБСЕ оставались в Украине и могли фиксировать все нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Twitter.

"Обстрел пророссийскими силами детского сада в Станице Луганской - это большая провокация. Важно, чтобы дипломаты и ОБСЕ оставались в Украине - их мониторинговая деятельность является дополнительным сдерживающим фактором. Нам необходим действенный механизм фиксации всех нарушений тишины", - написал он.

Напомним, сегодня на Донбассе обострение, боевики с начала суток 29 раз нарушали режим "тишины".

При этом оккупанты обстреляли детский садик в Станице Луганской и поселок Врубовка Попаснянского района Луганской области, в результате которого снаряд попал в лицей и газопровод.

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Владимир Зеленский Станица Луганская
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