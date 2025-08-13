Обставини змінилися: в ДБР пояснили оновлену підозру для Шабуніна
Державне бюро розслідувань вручило оновлену підозру активісту Віталію Шабуніну, оскільки змінилися обставини скоєння злочину в справі, де Шабунін виступає фігурантом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву ДБР..
Зазначається, що командиру однієї з військових частин в Київській області повідомили про нову підозру - у пособництві в ухиленні підлеглим від виконання обов’язків військової служби.
Відповідно, змінилися обставини скоєння злочину, тому військовослужбовцю, який фігурує у справі, просто вручили оновлену підозру - з відповідно оновленим змістом обставин.
Як з'ясувало слідство, командир в/ч із порушенням установлених процедур оформив військовому відрядження до державного органу. Військовий не виконував жодних обов'язків служби, але й не виконував функцій у державній установі.
"Натомість він проводив час на власний розсуд у столиці, пересувався містом у приватних справах і відвідував заклади громадського харчування. При цьому отримував грошове забезпечення і таким чином протиправно заволодів державними коштами на понад 224 тисячі гривень", - сказано у повідомленні.
Через це командиру додатково інкриміновано:
- пособництво в ухиленні підлеглого від виконання обов’язків військової служби, вчинене за попередньою змовою (ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 27 КК України);
- зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 409 КК України).
"Оскільки обставини учинення злочину змінилися, безпосередньо військовослужбовцю, якому командир сприяв в скоєнні злочину своїми діями, змінено також підозру, однак без зміни кваліфікації злочину. Йому, як і раніше, інкримінують ухилення від військової служби та шахрайство", - додали в ДБР.
Справа Шабуніна: що відомо
Нагадаємо, ще в липні ДБР оголосило підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну. Його підозрюють в ухиленні від проходження військової служби та використанні автомобіля, призначеного для потреб ЗСУ.
За даними слідчих ДБР, фігурант, який мобілізувався у 2022 році, тривалий час не з'являвся на службу, а прикривав свою відсутність відрядженнями. При цьому він перебував у цивільних установах, не пов’язаних із Силами оборони. При цьому він щомісяця отримував грошове забезпечення.
У Центрі протидії корупції заявили, що обшуки відбувалися без ухвали суду. Сам Шабунін звинуватив президента Володимира Зеленського у тому, що той "користується війною, роблячи кроки в бік корупційного авторитаризму". Попри всі заяви ЦПК, Печерський районний суд Києва 15 липня обрав Шабуніну запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
