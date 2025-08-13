ua en ru
Обстоятельства изменились: в ГБР объяснили обновленное подозрение для Шабунина

Украина, Среда 13 августа 2025 16:25
Обстоятельства изменились: в ГБР объяснили обновленное подозрение для Шабунина Фото: активист и глава ЦПК Виталий Шабунин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Государственное бюро расследований вручило обновленное подозрение активисту Виталию Шабунину, поскольку изменились обстоятельства совершения преступления в деле, где Шабунин выступает фигурантом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление ГБР.

Отмечается, что командиру одной из воинских частей в Киевской области сообщили о новом подозрении - в пособничестве в уклонении подчиненным от выполнения обязанностей военной службы.

Соответственно, изменились обстоятельства совершения преступления, поэтому военнослужащему, который фигурирует в деле, просто вручили обновленное подозрение - с соответственно обновленным содержанием обстоятельств.

Как выяснило следствие, командир в/ч с нарушением установленных процедур оформил военному командировку в государственный орган. Военный не выполнял никаких обязанностей службы, но и не выполнял функций в государственном учреждении.

"Вместо этого он проводил время по своему усмотрению в столице, передвигался по городу по частным делам и посещал заведения общественного питания. При этом получал денежное обеспечение и таким образом противоправно завладел государственными средствами на более 224 тысяч гривен", - сказано в сообщении.

Из-за этого командиру дополнительно инкриминируется:

  • пособничество в уклонении подчиненного от исполнения обязанностей военной службы, совершенное по предварительному сговору (ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 27 УК Украины);
  • злоупотребление служебным положением (ч. 4 ст. 409 УК Украины).

"Поскольку обстоятельства совершения преступления изменились, непосредственно военнослужащему, которому командир способствовал в совершении преступления своими действиями, изменено также подозрение, однако без изменения квалификации преступления. Ему, как и раньше, инкриминируют уклонение от военной службы и мошенничество", - добавили в ГБР.

Дело Шабунина: что известно

Напомним, еще в июле ГБР объявило подозрение главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину. Его подозревают в уклонении от прохождения военной службы и использовании автомобиля, предназначенного для нужд ВСУ.

По данным следователей ГБР, фигурант, который мобилизовался в 2022 году, длительное время не появлялся на службу, а прикрывал свое отсутствие командировками. При этом он находился в гражданских учреждениях, не связанных с Силами обороны. При этом он ежемесячно получал денежное обеспечение.

В Центре противодействия коррупции заявили, что обыски проходили без решения суда. Сам Шабунин обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот "пользуется войной, делая шаги в сторону коррупционного авторитаризма". Несмотря на все заявления ЦПК, Печерский районный суд Киева 15 июля избрал Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства.

Что известно о Виталии Шабунине и деле против него - узнайте в материале РБК-Украина.

