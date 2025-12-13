Обстановка складна: Сирський розкрив деталі оборони та операції ЗСУ під Покровськом

За словами Сирського, він здійснив робочу поїздку до органів військового управління, які ведуть операцію на цьому напрямку, та заслухав доповіді командирів.

"Обстановка залишається складною. Противник намагається посилити тиск на наші оборонні позиції, перекидає сюди додаткові резерви", - наголосив головнокомандувач.

Після доповідей було уточнено завдання командирам армійських корпусів і підрозділів, які утримують рубежі на Покровському напрямку. Зокрема, визначено конкретні кроки для зміцнення оборони та підвищення ефективності дій українських військ.

"Визначено конкретні кроки для зміцнення оборони, включно з підтриманням стабільної роботи важливих логістичних шляхів, підвищення результативності вогневого впливу та поліпшення координації між частинами", - повідомив Сирський.

Він підкреслив, що Сили оборони залишаються вірними тактиці активної оборони.

"Йдеться про покращення оперативного положення, проведення локальних операцій для витіснення противника з окремих територій і створення умов для наступних маневрів наших сил", - зазначив головком.

Також Сирський відзначив українських військових державними та відомчими нагородами, наголосивши на їхній відповідальності та професіоналізмі.

"Українські воїни, командувачі й командири свідомі своєї відповідальності та гідно виконують поставлені перед ними завдання," - додав він, подякувавши захисникам за стійкість і результативність у знищенні російських окупантів.