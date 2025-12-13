Обстановка сложная: Сырский раскрыл детали обороны и операции ВСУ под Покровском

По словам Сырского, он совершил рабочую поездку в органы военного управления, которые ведут операцию на этом направлении, и заслушал доклады командиров.

"Обстановка остается сложной. Противник пытается усилить давление на наши оборонительные позиции, перебрасывает сюда дополнительные резервы", - подчеркнул главнокомандующий.

После докладов были уточнены задачи командирам армейских корпусов и подразделений, которые удерживают рубежи на Покровском направлении. В частности, определены конкретные шаги для укрепления обороны и повышения эффективности действий украинских войск.

"Определены конкретные шаги для укрепления обороны, включая поддержание стабильной работы важных логистических путей, повышение результативности огневого воздействия и улучшение координации между частями", - сообщил Сырский.

Он подчеркнул, что Силы обороны остаются верными тактике активной обороны.

"Речь идет об улучшении оперативного положения, проведении локальных операций для вытеснения противника с отдельных территорий и создания условий для последующих маневров наших сил", - отметил главком.

Также Сирский отметил украинских военных государственными и ведомственными наградами, отметив их ответственность и профессионализм.

"Украинские воины, командующие и командиры осознают свою ответственность и достойно выполняют поставленные перед ними задачи", - добавил он, поблагодарив защитников за стойкость и результативность в уничтожении российских оккупантов.