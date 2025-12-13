RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Обстановка сложная: Сырский раскрыл детали обороны и операции ВСУ под Покровском

Фото: Александр Сырский (facebook.com/CinCAFofUkraine)
Автор: Наталья Кава

Силы обороны удерживают оборону Покровско-Мирноградской агломерации, несмотря на усиление давления со стороны российских войск.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

По словам Сырского, он совершил рабочую поездку в органы военного управления, которые ведут операцию на этом направлении, и заслушал доклады командиров.

"Обстановка остается сложной. Противник пытается усилить давление на наши оборонительные позиции, перебрасывает сюда дополнительные резервы", - подчеркнул главнокомандующий.

После докладов были уточнены задачи командирам армейских корпусов и подразделений, которые удерживают рубежи на Покровском направлении. В частности, определены конкретные шаги для укрепления обороны и повышения эффективности действий украинских войск.

"Определены конкретные шаги для укрепления обороны, включая поддержание стабильной работы важных логистических путей, повышение результативности огневого воздействия и улучшение координации между частями", - сообщил Сырский.

Он подчеркнул, что Силы обороны остаются верными тактике активной обороны.

"Речь идет об улучшении оперативного положения, проведении локальных операций для вытеснения противника с отдельных территорий и создания условий для последующих маневров наших сил", - отметил главком.

Также Сирский отметил украинских военных государственными и ведомственными наградами, отметив их ответственность и профессионализм.

"Украинские воины, командующие и командиры осознают свою ответственность и достойно выполняют поставленные перед ними задачи", - добавил он, поблагодарив защитников за стойкость и результативность в уничтожении российских оккупантов.

 

Бои в Покровске

В понедельник, 8 декабря, 7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщил о плановом маневре украинских подразделений в районах Лесовки и Сухого Яра к югу от Мирнограда. Военные отметили, что подразделения отошли на более выгодные оборонительные рубежи с целью сохранения жизни личного состава.

Сырский пояснил, что украинские силы оставили позиции в 5-7 километрах от Покровска в Донецкой области из-за невозможности ротации и постоянных попыток противника обходить укрепления. По его словам, содержание этих позиций потеряло военную целесообразность.

В то же время еще 27 ноября Сырский сообщал об освобождении за неделю около 11,5 кв. км в Покровске - более трети города. Несмотря на это, российская сторона заявляла о контроле над большинством населенного пункта и впоследствии объявила о его якобы полной оккупации.

Ранее Сырский также отмечал, что осенью был период, когда в Покровске временно не оставалось украинских подразделений.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПокровскВойна в УкраинеВСУАлександр Сырский