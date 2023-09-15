Хто такий Нестор Шуфрич і в чому його підозрюють: погляди, бійки та скандали

Служба безпеки України проводить обшуки у нардепа Нестора Шуфрича. Його підозрюють у держзраді, а мережу облетіла фото російських кітелів, а також колекції радянських медалей та документів у нього вдома.

Детальніше про політика та пов'язані з ним скандали - у матеріалі РБК-Україна.

Кар'єра та погляди

Нестор Шуфрич народився 29 грудня 1966 року в Ужгороді, після армії закінчив місцевий національний університет за спеціальністю "історія". У 2004-му захистив дисертацію на тему "Розвиток та трансформація аграрного виробництва в Угорщині" та став кандидатом економічних наук.

З 1996 по 2007 роки був членом СДПУ(о), дійшов до позиції першого заступника голови партії. 1998 року вперше пройшов до Верховної ради по 70 округу (Закарпатська область). У 2002 році повторив, але на довиборах по 201 округу на Черкащині.

У 2006-му балотувався до парламенту від "Опозиційного блоку "НЕ ТАК!" під 4-м номером, того ж року на місцевих виборах був обраний депутатом Верховної ради АР Крим, але за кілька місяців його призначили міністром з питань надзвичайних ситуацій.

Фото: Нестор Шуфрич обирався до Ради з 1998 року (Віталій Носач/РБК-Україна)

Повернувся до парламенту 2007-го, пройшовши за списком "Партії регіонів". Тоді ж приєднався до цієї політичної сили. У 2010 році знову очолив МНС.

З 2010 до 2012 року був заступником голови РНБО. У 2012 році пройшов до Ради від "Партії регіонів". У січні 2014 року голосував за диктаторські закони, це не завадило йому восени на дострокових виборах обратися від "Опозиційного блоку" вже як безпартійному. У 2017 році приєднався до партії "За життя!" Вадима Рабіновича, а у 2019-му обрався нардепом від "Опозиційної платформи - За життя". За рік його почали пов'язувати з групою впливу Віктора Медведчука всередині ОПЗЖ (у 2022 році партію заборонили).

Шуфрич є народним депутатом Верховної ради 9-го скликання, очолює парламентський комітет із питань свободи слова. Колишній власник футбольного клубу "Говерла" (Ужгород). Колишній власник закритих каналів UkrLive та "Перший незалежний".

До повномасштабного вторгнення РФ не приховував проросійських поглядів. Заперечував агресію, що тривала з 2014 року, і час від часу називав її нібито громадянською війною.

"Це війна між українцями, це конфлікт між українцями. Ми весь час чуємо про присутність російських військових. Ми чотири роки воюємо: де полонені російські солдати? Де загиблі російські солдати? Регулярних російських військ на Донбасі немає", - казав він.

Скандали та цікаві факти

У 2005 році на Шуфрича завели 18 кримінальних справ, але жодна з них не потрапила до суду. Його звинувачували у зловживанні службовим становищем, порушенні законодавства при видобутку газу, незаконній приватизації об'єктів нерухомості тощо.

Зазначимо, через підкуп виборців на Черкащині 20-гривневі купюри навіть прозвали "несторками".

У 2007 році Шуфрич став об'єктом глузувань з боку опозиції. Тоді він очолював МНС, і рятувальники кілька місяців не могли зловити крокодила у Маріуполі. У травні представник цирку шапіто приніс його на пляж, але тварині вдалося втекти. У результаті крокодил влаштувався в районі ТЕЦ металургійного комбінату. Спіймати не могли ані за допомогою сіток, ані за допомогою білих щурів, якими намагалися виманити тварину. У результаті вже у листопаді крокодила спіймали робітники комбінату, коли той перебував у сплячці.

У червні 2013 року був серед нардепів "Партії регіонів" та КПУ, які підписалися під зверненням до Сейма Польщі з проханням "визнати Волинську трагедію геноцидом щодо польського населення та засудити злочинні діяння українських націоналістів". Перший президент Леонід Кравчук назвав це звернення національною зрадою.

А наступного місяця у залі Верховної ради на голову Шуфричу впав шматок 15-тонної люстри.

"Все добре. Я думаю, що від напруги, яка сьогодні спостерігається у Верховній раді, вже навіть наша люстра не витримала. Такого в Раді ще не було", - казав політик.

У вересні 2014 року активісти "Правого сектору", "Автомайдану", Євромайдану та "Самооборони" в Одесі привезли сміттєвий бак для "люстрації" Шуфрича. Політик прибув на засідання партії "Опозиційний блок", намагався втекти від активістів, за що його побили.

Увага! На відео ненормативна лексика.

У грудні 2019 року вибухнув скандал, коли стало відомо, що політик під час сафарі в Африці полював на таких тварин, як східний чорний носоріг, бура гієна, антилопа орікс та інші. Деякі з них знаходяться на межі вимирання.

У 2022 році журналісти проекти "Схеми" виявили у його власності земельні ділянки та будинок у селищі Сімеїз на південному березі Криму, куплені у 2013 році. Після окупації нерухомість перереєстрували за російським законодавством. Крім того, сім'я нардепа скуповувала нерухомість на півострові й після незаконної анексії.

У березні того ж року територіальна оборона Києва затримувала Шуфрича, коли той фотографував блокпост. Під час затримання його охоронці намагалися відстрілюватись.

Увага! На відео ненормативна лексика.

Сам нардеп стверджував, що нібито робив селфі для підтвердження, що залишився у Києві.

У листопаді 2022 року Шуфрича було переобрано членом Національного олімпійського комітету. Це обурило суспільство та українських спортсменів, після чого нардеп попросив виключити його із НОК.

Бився з Луценком та Льовочкіним, штовхався з Порошенком

Нестор Шуфрич також відомий тим, що не проти кинутися із кулаками на опонентів. Вперше він засвітився у бійці 2004 року з довіреними особами тодішнього кандидата у президенти Віктора Ющенка, зокрема штовхався із Петром Порошенком.

У день інавгурації Віктора Ющенка його прихильники на Майдані облили Шуфрича кефіром та закидали картоплею. Незважаючи на те, що його охороняла міліція, люди кілька разів ударили нардепа, і він був змушений пробиратися крізь натовп свого автомобіля.

У 2005 році потрапив під гарячу руку "беркутівців", захищаючи однопартійця Івана Різака. А у 2008-му тодішній голова Управління держохорони Валерій Гелетей через пресу пропонував Шуфричу бійцівський поєдинок.

Того ж року Шуфрич кілька разів вдарив екс-міністра транспорту Миколу Рудьковського та розбив йому губу. Потерпілий подав заяву до міліції, але згодом забрав її.

У 2009-му влаштував бійку із заступником голови фракції "Партії регіонів" Сергієм Льовочкіним і кілька разів ударив його в обличчя. Бійка сталася нібито через те, що Льовочкін не повідомив про поїздку Віктора Януковича до Криму.

Пізніше у перерві програми "Шустер Live" накинувся на тодішнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Бійка сталася після того, як Луценко у відповідь на звинувачення у пияцтві (інцидент у Німеччині) заявив, що Шуфрич нібито колись зламав щелепу дружині.

У лютому 2014-го у сесійній залі Ради під час словесної суперечки нардеп від "УДАРу" Микола Паламарчук розбив Шуфричу губу. А 22 числа активісти Євромайдану намагалися зловити його біля будівлі парламенту, проте за нардепа заступився Святослав Вакарчук.

20 грудня 2018-го побився прямо на парламентській трибуні із заступником голови фракції "Народний фронт" Юрієм Березою, до бійки швидко приєдналися інші депутати. Бійка почалася після того, як Шуфрич зірвав плакат із закликом відправити Віктора Медведчука під суд.

У жовтні 2019 року Шуфрич у прямому ефірі ток-шоу "Народ проти" телеканалу ZIK мало не побився з екс-депутатом від "Свободи" Юрієм Міхальчишиним. Останньою відомою публічною бійкою поки залишається інцидент за участю журналіста Юрія Бутусова. Це сталося за кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії, а нардеп в ефірі ток-шоу "Свобода слова" відстоював російські наративи.

Зазначимо, Шуфрич настільки часто брав участь у різних бійках, що зайнявся рукопашним боєм. За деякими даними, він навіть отримав третій дан по панкратіону - це один із видів боїв без правил.