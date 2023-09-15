Кто такой Нестор Шуфрич и в чем его подозревают: взгляды, драки и скандалы

Служба безопасности Украины проводит обыски у нардепа Нестора Шуфрича. Его подозревают в госизмене, а сеть облетели фото российских кителей, а также коллекции советских медалей и документов у него дома.

Подробнее о политике и связанных с ним скандалах - в материале РБК-Украина.

Карьера и взгляды

Нестор Шуфрич родился 29 декабря 1966 года в Ужгороде, после армии закончил местный национальный университет по специальности "история". В 2004-м защитил диссертацию по теме "Развитие и трансформация аграрного производства в Венгрии" и стал кандидатом экономических наук.

С 1996 по 2007 годы был членом СДПУ(о), дошел до позиции первого замглавы партии. В 1998 впервые прошел в Верховную раду по 70 округу (Закарпатская область). В 2002 году повторил, но на довыборах по 201 округу в Черкасской области.

В 2006-м баллотировался в парламент от "Оппозиционного блока "НЕ ТАК!" под 4-м номером, в том же году на местных выборах был избран депутатом Верховной рады АР Крым, но через несколько месяцев его назначили министром по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Фото: Нестор Шуфрич избирался в Раду с 1998 года (Виталий Носач/РБК-Украина)

Вернулся в парламент в 2007-м, пройдя по списку "Партии регионов". Тогда же присоединился к этой политической силе. В 2010 году снова возглавил МЧС.

С 2010 по 2012 год был заместителем председателя СНБО. В 2012 году прошел в Раду от "Партии регионов". В январе 2014 голосовал за диктаторские законы, это не помешало осенью на досрочных выборах ему избраться от "Оппозиционного блока" уже как беспартийному. В 2017 году присоединился к партии "За жизнь!" Вадима Рабиновича, а в 2019-м избрался нардепом от "Оппозиционной платформы - За жизнь". Спустя год его начали связывать с группой влияния Виктора Медведчука внутри ОПЗЖ (в 2022 году партию запретили).

Шуфрич является народным депутатом Верховной рады 9-го созыва, возглавляет парламентский комитет по вопросам свободы слова. Бывший владелец футбольного клуба "Говерла" (Ужгород). Бывший владелец закрытых каналов UkrLive и "Первый независимый".

До полномасштабного вторжения РФ не скрывал пророссийские взгляды. Отрицал продолжавшуюся с 2014 года агрессию и время от времени называл ее якобы гражданской войной.

"Это война между украинцами, это конфликт между украинцами. Мы все время слышим о присутствии российских военных. Мы четыре года воюем: где пленные российские солдаты? Где погибшие российские солдаты? Регулярных российских войск на Донбассе нет", - говорил он.

Как сообщают источники РБК-Украина, сегодня у Шуфрича также нашли документ со схемой "автономии" для Донецкой и Луганской областей. Согласно нему, области предлагалось переименовать в края, провести выборы, сформировать отдельные правительства и парламенты. Под документом от 2014 года также стоит подпись Медведчука.

Скандалы и интересные факты

В 2005 году на Шуфрича завели 18 уголовных дел, но ни одно из них не попало в суд. Его обвиняли в злоупотреблении служебным положением, нарушении законодательства при добыче газа, незаконной приватизации объектов недвижимости и так далее.

Отметим, из-за подкупа избирателей в Черкасской области 20-гривневые купюры даже прозвали "несторками".

В 2007 году Шуфрич стал объектом насмешек со стороны оппозиции. Тогда он возглавлял МЧС, и спасатели несколько месяцев не могли поймать крокодила в Мариуполе. В мае представитель цирка шапито принес его на пляж, но животному удалось уплыть. В итоге крокодил обосновался в районе ТЭЦ металлургического комбината. Поймать не могли ни с помощью сетей, ни с помощью белых крыс, которыми пытались выманить животное. В итоге уже в ноябре крокодила поймали рабочие комбината, когда тот находился в спячке.

В июне 2013 года был в числе нардепов "Партии регионов" и КПУ, которые подписались под обращением к Сейму Польши с просьбой "признать Волынскую трагедию геноцидом в отношении польского населения и осудить преступные деяния украинских националистов". Первый президент Леонид Кравчук назвал это обращение национальным предательством.

А в следующем месяце в зале Верховной рады на голову Шуфричу упал кусок 15-тонной люстры.

"Все хорошо. Я думаю, что от напряжения, которое сегодня наблюдается в Верховной раде, уже даже наша люстра не выдержала. Такого в Раде еще не было", - говорил политик.

В сентябре 2014 года активисты "Правого сектора", "Автомайдана", Евромайдана и "Самообороны" в Одессе привезли мусорный бак для "люстрации" Шуфрича. Политик прибыл на заседание партии "Оппозиционный блок", пытался сбежать от активистов, за что его избили.

Внимание! На видео ненормативная лексика.

В декабре 2019 года разразился скандал, когда стало известно, что политик во время сафари в Африке охотился на таких животных, как восточный черный носорог, бурая гиена, антилопа орикс и другие. Некоторые из них находятся на грани вымирания.

В 2022 году журналисты проекты "Схемы" обнаружили в его собственности земельные участки и дом в поселке Симеиз на южном берегу Крыма, купленные в 2013 году. После оккупации недвижимость перерегистрировали по российскому законодательству. Кроме того, семья нардепа скупала недвижимость на полуострове и после незаконной аннексии.

В марте того же года территориальная оборона Киева задерживала Шуфрича, когда он фотографировал блокпост. При задержании его охранники пытались отстреливаться.

Внимание! На видео ненормативная лексика.

Сам нардеп утверждал, что якобы делал селфи для подтверждения, что находится в Киеве.

В ноябре 2022-года Шуфрич был переизбран членом Национального олимпийского комитета. Это возмутило общество и украинских спортсменов, после чего нардеп попросил исключить его из НОК.

Дрался с Луценко и Левочкиным, толкался с Порошенко

Нестор Шуфрич также известен тем, что не против броситься с кулаками на оппонентов. Впервые он засветился в драке в 2004 году с доверенными лицами тогдашнего кандидата в президенты Виктора Ющенко, в том числе толкался с Петром Порошенко.

В день инаугурации Виктора Ющенко его сторонники на Майдане облили Шуфрича кефиром и забросали картофелем. Несмотря на то, что его охраняла милиция, люди несколько раз ударили нардепа, и он был вынужден пробираться сквозь толпу к своему автомобилю.

В 2005 году попал под горячую руку "беркутовцев", защищая однопартийца Ивана Ризака. А в 2008-м тогдашний глава Управления госохраны Валерий Гелетей через прессу предлагал Шуфричу бойцовский поединок.

В том же году Шуфрич несколько раз ударил экс-министра транспорта Николая Рудьковского и разбил ему губу. Пострадавший подал заявление в милицию, но впоследствии забрал его.

В 2009-м устроил потасовку с замглавы фракции "Партии регионов" Сергеем Левочкиным и несколько раз ударил его в лицо. Драка произошла якобы из-за того, что Левочкин не сообщил ему о поездке Виктора Януковича в Крым.

Позже в перерыве программы "Шустер Live" набросился на тогдашнего министра внутренних дел Юрия Луценко. Драка произошла после того, как Луценко в ответ на обвинение в пьянстве (инцидент в Германии) заявил, что Шуфрич якобы когда-сломал челюсть жене.

В феврале 2014-го в сессионном зале Рады в ходе словесной перепалки нардеп от "УДАРа" Николай Паламарчук разбил Шуфричу губу. А 22-го числа активисты Евромайдана пытались поймать его возле здания парламента, но за нардепа вступился Святослав Вакарчук.

20 декабря 2018-го подрался прямо на парламентской трибуне с замглавы фракции "Народный фронт" Юрием Березой, к драке быстро присоединились другие депутаты. Потасовка началась после того, как Шуфрич сорвал плакат с призывом отправить Виктора Медведчука под суд.

В октябре 2019 года Шуфрич в прямом эфире ток-шоу "Народ против" телеканала ZIK чуть не подрался с экс-депутатом от "Свободы" Юрием Михальчишиным. Последней известной публичной дракой пока остается инцидент с участием журналиста Юрия Бутусова. Это произошло за несколько дней до полномасштабного вторжения России, а нардеп в эфире ток-шоу "Свобода слова" отстаивал российские нарративы.

Отметим, Шуфрич настолько часто участвовал в различных драках, что занялся рукопашным боем. По некоторым данным, он даже получил третий дан по панкратиону - это один из видов боев без правил.