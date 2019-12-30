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Шуфрич похвастался убийством африканских животных: три носорога и не только

STYLERПерсоны    30.12.2019 - 08:20
Шуфрич похвастался убийством африканских животных: три носорога и не только
Нестор Шуфрич (фото: РБК-Украина)

Нестор Шуфрич имеет внушительную коллекцию африканских трофеев

Нестор Шуфрич съездил на сафари в Африку, где поохотился на редких африканских животных - носорога, гепарда, антилопу гну и не только. В сети появились снимки, на которых одиозный нардеп от ОПЗЖ хвастается своими трофеями. Соответствующие снимки появились на Facebook-странице "Руха Чесно".

Нашлись и доказательства на сайте для заказа сафари в Африке. Там Шуфрича называют "первым и единственным охотником, которому удалось собрать коллекцию из трех подвидов носорогов". В коллекции украинского нардепа пустынный черный носорог (Намибия), лесной черный носорог (Южная Африка), а также восточный черный носорог.

Шуфрич похвастался убийством африканских животных: три носорога и не только

Шуфрич похвастался трофеями с африканского сафари (фото: africatrophyhunting.com)

Стоит отметить, что на сафари нардеп съездил еще в 2015 году, но всплыла информация об "африканских приключениях" Нестора Шуфрича только сейчас.

Кроме трех носорогов Шуфрич добыл антилопу гну, антилопу "золотой орикс", гепарда и еще одно редкостное африканское животное - бурую гиену.

Шуфрич похвастался убийством африканских животных: три носорога и не толькоШуфрич похвастался убийством африканских животных: три носорога и не толькоШуфрич похвастался убийством африканских животных: три носорога и не толькоШуфрич похвастался убийством африканских животных: три носорога и не толькоШуфрич похвастался убийством африканских животных: три носорога и не только

Шуфрич похвастался трофеями с африканского сафари (фото: facebook.com/chesno.movement)

Отметим, что стоимость такого "удовольствия" начинается от 200 тысяч долларов.

Пользователи сети пишут гневные комментарии, но некоторые уверены, что это все же Фотошоп.

  • Я далеко не прихильниця Шуфрича, але дуже схоже на Photoshop.
  • На фото там тварюкою є сам Шуфрич.
  • На передовую можно смело отправлять стрелка недоделаного...
  • Скоріше, тварина похизувалась вбивством живих істот.

Шуфрич похвастался убийством африканских животных: три носорога и не только

Скрин комментариев

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