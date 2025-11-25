Чому НАБУ не могло протидіяти виїзду Міндіча: відповідь Кривоноса

Національне антикорупційне бюро України не могло запобігти виїзду фігуранта справи про розкрадання в "Енергоатомі" бізнесмену Тімуру Міндіча через відсутність контролю над його пересуванням та телефоном.

Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання комітету ВР з питань антикорупційної політики за участі НАБУ, САП, НАЗК, АРМА та СБУ.

Він наголосив, що повідомлення прикордонникам про можливий виїзд могло призвести до витоку інформації.

"Ми дізналися вже по факту, що він перетнув кордон… Ніхто б не чекав, поки ми б їхали півтори години до кордону, його б все одно пропустили прикордонники", - зазначив він.

Голова Спеціальної антикорупційної прокуратури Олександр Клименко повідомив про можливі витоки інформації під час операції.

"Стосовно витоків. У нас під час цієї операції було кілька етапів витоків інформації", - зазначив він.

За його словами, відкрито два кримінальні провадження та проводиться службове розслідування щодо ймовірного витоку через прокурорів САП.

"Частина фігурантів у неділю (за день до обшуків, - ред.) заїхала в Україну, а одна людина (Міндіч, - ред.) виїхала. Ми розуміємо, що були зустрічі перед цим, на яких він проговорював, що в понеділок його не буде. Нам потрібно встановити, чи був витік інформації, чи був він попереджений про обшуки", - сказав Клименко.

Він також зазначив, що вилучено телефони фігурантів для аналізу їхнього вмісту.

"По певним епізодам витік дійсно був. Зараз ми встановлюємо, хто може бути причетний", - додав Клименко.