Общественный транспорт Киева возвращается к обычному графику после 4-дневной сокращенной работы

Столичный общественный транспорт возвращается к привычному графику. С четверга, 25 августа, метро будет работать в режиме перевозок до 22:00, а наземный транспорт - до 22:30.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА .

Станции метро закрываются для перевозок после отправления последнего поезда. Однако подземка работает круглосуточно в режиме укрытия.

Отметим, что во время воздушной тревоги прекращается движение наземного общественного транспорта, а также движение наземными участками метрополитена.

Напомним, что в течение 21-24 августа Киевский метрополитен работал с 6:00 до 21:00. Наземный общественный транспорт также курсировал по такому графику с 22 по 24 августа.

Кроме того, в столице могут отменить остановку транспорта во время воздушной тревоги.

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