Громадський транспорт Києва повертається до звичного графіка після 4-денної скороченої роботи

Столичний громадський транспорт повертається до звичного графіка. З четверга, 25 серпня, метро працюватиме в режимі перевезень до 22:00, а наземний транспорт - до 22:30.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА .

Станції метро зачиняються для перевезень після відправлення останнього поїзда. Проте підземка працює цілодобово в режимі укриття.

Зазначимо, що під час повітряної тривоги припиняється рух наземного громадського транспорту, а також рух наземними ділянками метрополітену.

Нагадаємо, що протягом 21-24 серпня Київський метрополітен працював з 6:00 до 21:00. Наземний громадський транспорт також курсував за таким графіком з 22 по 24 серпня.

Крім того, у столиці можуть скасувати зупинку транспорту під час повітряної тривоги.

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