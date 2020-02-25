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ОБСЕ зафиксировала около 360 взрывов возле участка разведения сил в Золотом

Новости » Происшествия     25.02.2020 - 09:30
ОБСЕ зафиксировала около 360 взрывов возле участка разведения сил в Золотом
Фото: ОБСЕ (flickr.com/osce)

СММ также зафиксировала ориентировочно 130 выстрелов и очередей из стрелкового оружия

СММ ОБСЕ зафиксировала в пределах 5 км от края участка разведения сил в Золотом примерно 360 взрывов. Об этом говорится в отчете миссии за 24 февраля.

Кроме того, СММ зафиксировала ориентировочно 130 выстрелов и очередей из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.

"В течение дня 23 февраля, находясь в пяти разных местах, наблюдатели слышали около 360 взрывов (из которых около 180 оценены как взрывы от минометного огня), а также ориентировочно 130 выстрелов и очередей из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета (все, по оценке, вне участком разведения, однако в пределах 5 км от ее края)", - говорится в сообщении.

Напомним, на Донбассе в течение прошлых суток, 24 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Отметим, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак заявлял, что на Донбассе из трех участков разведения бывают провокации только в Петровском. По Золотому не было никаких проблем с момента разведения.

Также президент Владимир Зеленский заявлял, что после попытки наступления боевиков на Донбассе ситуация остается под контролем украинских военных.

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