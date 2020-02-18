На Донбассе из трех участков разведения бывают провокации только в Петровском, - Хомчак

Фото: Руслан Хомчак (УНИАН)

По словам Хомчака, по Золотому не было никаких проблем с момента разведения

На Донбассе из трех участков разведения бывают провокации только в Петровском. По Золотому не было никаких проблем с момента разведения. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак в ходе пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, "сегодня мы не говорим об участках разведения".

"Потому что из трех участков разведения бывают провокации только в Петровском. По Золотому не было никаких проблем с момента разведения", - заявил он.

Ранее Хомчак заявил, что все украинские позиции находятся под контролем войск Украины украинские потери - 1 боец погиб, трое раненых и два контуженных в результате наступления боевиков на Донбассе. По его словам, боевики запросили режим тишины и он сохраняется с 10 часов утра. Также Хомчак уточнил, что в результате боев противник понес потери: 4 погибли и 6 ранены.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, после попытки наступления боевиков на Донбассе ситуация остается под контролем украинских военных.

Ранее также противник назвал свое сегодняшнее наступление на Донбассе попыткой прорыва якобы Вооруженных сил Украины.

В штабе в очередной раз подчеркнули, что боевики при попытке прорвать позиции украинских военных получили отпор и запросили режим "тишины", чтобы забрать с поля боя раненых и убитых.