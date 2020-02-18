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Зеленский: провокация на Донбассе не изменит курс

Новости » Политика     18.02.2020 - 12:49
Зеленский: провокация на Донбассе не изменит курс
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что украинская сторона приближается к прекращению войны

После попытки наступления боевиков на Донбассе ситуация остается под контролем украинских военных. Об этом на брифинге по итогам заседания СНБО заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сегодняшнее заседание СНБО началось с вопроса наступления боевиков на Донбассе.

"У нас мощная армия, провокации бывают. Армия сильно ответила, ситуация полностью контролируется. Мы уверены, что эта провокация не изменит курс на то, что мы идем уверенно и приближаемся к прекращению войны и к миру", - добавил Зеленский.

Напомним, по данным Генштаба, украинские потери в результате сегодняшних боев на Донбассе составили - один боец погиб, трое раненых и двое контуженных. В то же время подтвержденные потери противника составили четверо погибшими и шестеро раненых. По словам начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака, боевики запросили режим тишины и он сохраняется с 10:00.

Ранее также противник назвал свое сегодняшнее наступление на Донбассе попыткой прорыва якобы Вооруженных сил Украины.

Хомчак о ситуации на Донбассе: все позиции находятся под контролем войск Украины
Новости Украины Владимир ЗеленскийДонбасснаступление
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