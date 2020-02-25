Боевики на Донбассе выпустили 20 мин по украинским позициям

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Режим тишины нарушен 5 раз с применением запрещенного вооружения

На Донбассе в течение прошлых суток, 24 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. В сторону украинских позиций они выпустили 20 мин, сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что противник обстрелял позиции военных ВСУ из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Обстрелы велись вблизи Марьинки и неподалеку Песков. А в районе Талаковки противник с миномета калибра 82 мм выпустил 10 мин.

Еще 10 мин с миномета калибра 120 мм боевики выпустили рядом с Новотошковским. Обстрелы из гранатомета велись в районе населенного пункта Шумы.

"Вчера, 24 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. От начала этих суток российские оккупационные войска из 82-мм миномета выпустили 5 мин по защитникам Талаковки. Потерь нет", - сообщили в пресс-центре.

Напомним, наблюдатели ОБСЕ на Донбассе во время патрулирования в Станице Луганской и Золотом, что на участках разграничения, видели членов российских вооруженных формирований с нарукавными повязками с надписью "СЦКК". боевики незаконно находятся в этом районе.