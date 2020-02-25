ОБСЄ зафіксувала близько 360 вибухів біля ділянки розведення сил у Золотому

Фото: ОБСЄ (flickr.com/osce)

СММ також зафіксувала орієнтовно 130 пострілів і черг із стрілецької зброї

СММ ОБСЄ зафіксувала в межах 5 км від краю ділянки розведення сил в Золотому приблизно 360 вибухів. Про це йдеться у звіті місії за 24 лютого.

Крім того, СММ зафіксувала орієнтовно 130 пострілів і черг зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета.

"Протягом дня 23 лютого, перебуваючи в п'яти різних місцях, спостерігачі чули близько 360 вибухів (з яких близько 180 оцінені як вибухи від мінометного вогню), а також орієнтовно 130 пострілів і черг зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета (всі, за оцінкою, поза ділянкою розведення, однак у межах 5 км від її краю)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Донбасі протягом минулої доби, 24 лютого, збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

Зазначимо, начальник Генерального штабу Збройних Сил України Руслан Хомчак заявляв, що на Донбасі з трьох ділянок розведення бувають провокації тільки в Петровському. По Золотому не було ніяких проблем з моменту розведення.

Також президент Володимир Зеленський заявляв, що після спроби наступу бойовиків на Донбасі ситуація залишається під контролем українських військових.