ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ОБСЄ зафіксувала близько 360 вибухів біля ділянки розведення сил у Золотому

Новини » Надзвичайні події     25.02.2020 - 09:30
ОБСЄ зафіксувала близько 360 вибухів біля ділянки розведення сил у Золотому
Фото: ОБСЄ (flickr.com/osce)

СММ також зафіксувала орієнтовно 130 пострілів і черг із стрілецької зброї

СММ ОБСЄ зафіксувала в межах 5 км від краю ділянки розведення сил в Золотому приблизно 360 вибухів. Про це йдеться у звіті місії за 24 лютого.

Крім того, СММ зафіксувала орієнтовно 130 пострілів і черг зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета.

"Протягом дня 23 лютого, перебуваючи в п'яти різних місцях, спостерігачі чули близько 360 вибухів (з яких близько 180 оцінені як вибухи від мінометного вогню), а також орієнтовно 130 пострілів і черг зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета (всі, за оцінкою, поза ділянкою розведення, однак у межах 5 км від її краю)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Донбасі протягом минулої доби, 24 лютого, збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

Зазначимо, начальник Генерального штабу Збройних Сил України Руслан Хомчак заявляв, що на Донбасі з трьох ділянок розведення бувають провокації тільки в Петровському. По Золотому не було ніяких проблем з моменту розведення.

Також президент Володимир Зеленський заявляв, що після спроби наступу бойовиків на Донбасі ситуація залишається під контролем українських військових.

Бойовики із пов'язками СЦКК залишаються на ділянках розмежування, - ОБСЄ СММ ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості вибухів на Донбасі
Новини України Розведення силЗолотоеОБСЄВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся