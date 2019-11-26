ОБСЄ зафіксувала 130 вибухів на Донбасі на вихідних

Ілюстративне фото (facebook.com/oscesmm)

В суботу в Луганській області не зафіксовано жодного вибуху

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 130 вибухів за 23-24 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.

Так, у період із вечора 22 до вечора 23 листопада в Донецькій області місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зокрема менше вибухів (приблизно 45), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 90 вибухів). Більшість порушень зафіксовано поблизу Широкиного та Гнутового

У період із вечора 23 до вечора 24 листопада зафіксовано близько 80 вибухів. Більшість порушень були неподалік Світлодарська, Широкиного, а також поблизу Донецької фільтрувальної станції.

У період із вечора 22 до вечора 23 листопада в Луганській області СММ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню.

У період із вечора 23 до вечора 24 листопада СММ зафіксувала 5 вибухів. Усі порушення режиму припинення вогню зафіксовано в районах Попасної.

Нагадаємо,бойовики обстріляли позиції українських військових у Мар'їнці. Обстріл проводилися зі стрілецької зброї по напрямку від мікрорайону Трудовськие окупованого Донецька.

РБК-Україна писало, що в Донецькій області в результаті обстрілу бойовиками Мар'їнки поранення отримав мирний житель.