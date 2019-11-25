Боевики на Донбассе обстреляли Марьинку

Фото: боевики на Донбассе (twitter.com/dubovoyslavyans)

Российско-оккупационные войска обстреляли украинские позиции

Боевики на Донбассе 25 ноября обстреляли позиции украинских военных возле города Марьинка. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Как отмечается, обстрел произошел в 11.30 по направлению от микрорайона Трудовськие оккупированного Донецка.

"Российско-оккупационные войска начали обстрелы по нашим защитникам Марьинки из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Отметим, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Никто из украинских военных не пострадал.

Напомним, на Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков вечером в воскресенье, 24 ноября, возник пожар, который уничтожил шесть жилых домов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приоритетом Украины относительно Донбасса и Крыма является информационная и гуманитарная политика. Президент отметил, что государство должно сохранить сознание украинских граждан на оккупированных территориях.

По словам Зеленского, закончить войну и вернуть украинские территории возможно путем дипломатии и санкционного давления. Он заявил о необходимости минского процесса и встречи в нормандском формате.