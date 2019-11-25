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Боевики на Донбассе ранили мирного жителя, - штаб

Новости » Происшествия     25.11.2019 - 13:59
Боевики на Донбассе ранили мирного жителя, - штаб
Фото: боевики на Донбассе (twitter.com/dubovoyslavyans)

Женщина получила пулевое ранение в грудь и плечо

На Донбассе в результате обстрела боевиками Марьинки ранение получил мирный житель. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Сообщается, что в результате обстрела из стрелкового оружия Марьинки около 12 часов пулевое ранение в грудь и плечо получила женщина, которая на тот момент передвигалась по городу со своим трехлетним ребенком.

"Пуля попала пострадавшей в грудную клетку и плечо слева. Необходимую первичную медицинскую помощь женщине было предоставлено военнослужащими Объединенных сил. Сейчас она находится в больнице города Курахово. По оценкам медиков состояние раненой стабильное", - сообщили в ООС.

Ранее РБК-Украина писало, что около 11:30 боевики обстреляли позиции украинских военных в Марьинке. Обстрелы производились из стрелкового оружия по направлению от микрорайона Трудовськие оккупированного Донецка.

Также сообщалось, что за прошедшие сутки, 24 ноября, боевики семь раз нарушали режим прекращения огня. При этом применялись запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. В результате обстрелов никто из украинских военных не пострадал.

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