Украина предоставила доказательства милитаризации Крыма и российской агрессии

Фото: заседание министров иностранных дел (mfa.gov.ua)

В своих выступлениях партнеры выразили полную поддержку Украины, призвали к немедленному освобождению украинских военнопленных

В рамках 25-й встречи министров иностранных дел стран ОБСЕ состоялось заседание министерского уровня "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г.Севастополь (Украина) и частей Черного и Азовского морей". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МИД.

В МИД сообщают, что на заседании представили доказательства милитаризации Россией оккупированного Крыма и прямой вооруженной агрессии РФ против Украины в районе Керченского пролива, что представляют серьезную угрозу для всего черноморского региона.

В своих выступлениях партнеры выразили полную поддержку Украины, призвали к немедленному освобождению украинских военнопленных, а также обсудили возможные шаги в направлении сдерживания агрессора.

Напомним, Министерство иностранных дел Литовской Республики обратилось в департамент миграции при Министерстве внутренних дел с предложением включить в санкционный список лиц, которые участвовали в акте агрессии против украинских военных кораблей и их экипажа в Керченском проливе.

Также премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Великобритания считает необходимым усилить санкции против России из-за захвата украинских кораблей в Керченском проливе.

Ранее спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер требует отпустить задержанных Россией украинских моряков и считает, что Евросоюз и США имеют ввести новые санкции против Москвы.