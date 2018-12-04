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Глава МИД Литвы призвал усилить санкции против РФ из-за агрессии в Азовском море

Новости » Политика    04.12.2018 - 16:53
Глава МИД Литвы призвал усилить санкции против РФ из-за агрессии в Азовском море
Фото: Линас Линкявичюс (flickr.com/nato)

Линкявичюс отметил, что Россия нарушает международное право

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что против России надо ввести санкции через агрессию в Азовском море. Об этом сообщает РБК-Укаина со ссылкой на Новое время.

Линкявичюс на полях саммита НАТО в Брюсселе отметил, что добиться введения санкций против РФ будет сложно.

“Если бесконечно не реагировать на то, что происходит, то можно ожидать действия в любом месте. Потому, что это также испытание нашей гибкости, наших обязательств. То, что Россия делает в Азовском море - неприемлемо, предоставляя самой себе право контролировать море и блокировать его", - подчеркнул глава МИД Литвы.

Также он отметил, что действия России являются нарушением международного права и поэтому они должны иметь последствия.

"Если последствий не будет, это может повториться в другом месте”, - добавил Линкявичюс.

Напомним, премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Великобритания считает необходимым усилить санкции против России из-за захвата украинских кораблей в Керченском проливе.

Ранее спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер требует отпустить задержанных Россией украинских моряков и считает, что Евросоюз и США имеют ввести новые санкции против Москвы.

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