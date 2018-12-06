Україна надала докази мілітаризації Криму та російської агресії

Фото: засідання міністрів закордонних справ (mfa.gov.ua)

У своїх виступах партнери висловили повну підтримку України, закликали до негайного звільнення українських військовополонених

У рамках 25-ї зустрічі міністрів закордонних справ країн ОБСЄ відбулось засідання міністерського рівня "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим і м.Севастополь (Україна) та частин Чорного і Азовського морів". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МЗС.

У МЗС повідомляють, що на засіданні представили докази мілітаризації Росією окупованого Криму та прямої збройної агресії РФ проти України в районі Керченської протоки, що становлять серйозну загрозу для всього чорноморського регіону.

У своїх виступах партнери висловили повну підтримку України, закликали до негайного звільнення українських військовополонених, а також обговорили можливі кроки в напрямку стримування агресора.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Литовської Республіки звернулось в департамент міграції при Міністерстві внутрішніх справ з пропозицією включити в санкційний список осіб, які брали участь в акті агресії проти українських військових кораблів та їх екіпажу в Керченській протоці.

Також прем'єр-міністр Тереза Мей заявила, що Великобританія вважає необхідним посилити санкції проти Росії через захоплення українських кораблів у Керченській протоці.

Раніше спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер вимагає відпустити затриманих Росією українських моряків і вважає, що Євросоюз і США мають ввести нові санкції проти Москви.