ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Україна надала докази мілітаризації Криму та російської агресії

Новини » Політика    06.12.2018 - 20:34
Україна надала докази мілітаризації Криму та російської агресії
Фото: засідання міністрів закордонних справ (mfa.gov.ua)

У своїх виступах партнери висловили повну підтримку України, закликали до негайного звільнення українських військовополонених

У рамках 25-ї зустрічі міністрів закордонних справ країн ОБСЄ відбулось засідання міністерського рівня "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим і м.Севастополь (Україна) та частин Чорного і Азовського морів". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МЗС.

У МЗС повідомляють, що на засіданні представили докази мілітаризації Росією окупованого Криму та прямої збройної агресії РФ проти України в районі Керченської протоки, що становлять серйозну загрозу для всього чорноморського регіону.

У своїх виступах партнери висловили повну підтримку України, закликали до негайного звільнення українських військовополонених, а також обговорили можливі кроки в напрямку стримування агресора.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Литовської Республіки звернулось в департамент міграції при Міністерстві внутрішніх справ з пропозицією включити в санкційний список осіб, які брали участь в акті агресії проти українських військових кораблів та їх екіпажу в Керченській протоці.

Також прем'єр-міністр Тереза Мей заявила, що Великобританія вважає необхідним посилити санкції проти Росії через захоплення українських кораблів у Керченській протоці.

Раніше спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер вимагає відпустити затриманих Росією українських моряків і вважає, що Євросоюз і США мають ввести нові санкції проти Москви.

Інцидент в Керченській протоці може перерости в повномасштабний конфлікт, - МЗС Білорусі ЄС збільшить допомогу південно-східним регіонам України, - Могеріні
Новини України ОБСЄКерченский мостагресія РФ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся