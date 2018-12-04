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Мэй призвала ужесточить санкции против России из-за захвата украинских кораблей

Новости » Политика    04.12.2018 - 07:17
Мэй призвала ужесточить санкции против России из-за захвата украинских кораблей
Фото: Тереза Мэй (flickr.com/number10gov)

По словам британского премьера, это не единственный пример агрессивного поведения России

Великобритания считает необходимым ужесточить санкции в отношении России из-за захвата украинских кораблей в Керченском проливе. Об этом заявила премьер-министр страны Тереза Мэй, передает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление в Палате общин.

Она отметила, что Британия всегда была "в авангарде" европейских стран в вопросе усиления санкционного режима из-за поведения России.

"Это не единственный пример агрессивного поведения России. Они должны освободить моряков, нужна деэскалация ситуации", - заявила премьер-министр.

По словам Мэй, она обсудила инцидент с несколькими лидерами стран, участвовавших в G20 в Аргентине и призвала "более глубоко" взглянуть на акт Магнитского.

Напомним, государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео, который находится с визитом в Европе, в ходе встреч министров иностранных дел стран НАТО и в ОБСЕ намерен вместе с Евросоюзом выработать общую позицию по давлению на Россию с требованием освободить захваченных ею украинских моряков.

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Новости Украины Керченский мостТереза МэйСанкции против России
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