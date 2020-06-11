Обрушение дома в Одессе и транш от ЕС: новости за 10 июня

Украина получила второй транш от ЕС, в Одессе обрушился жилой дом, один из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук задекларировал долю в телеканалах "1+1" и "2+2". Подробнее о том, что произошло в среду, 10 июня, - в материале РБК-Украина

Украина получила транш на 500 млн евро от ЕС

Европейская комиссия перечислила Украине 500 млн евро. Это второй транш в рамках четвертой программы макрофинансовой (кредитной) помощи.

Средства поступили в виде займа под 0,125% годовых.

В Одессе обрушился жилой дом, из-под завалов вывели 25 человек (фото)

В Одессе на Французском бульваре обрушился четырехэтажный жилой дом. Из-под завалов были выведены 25 человек.

Заместитель директора департамента городского хозяйства Одесского городского совета Наталья Мостовских считает, что предварительной причиной обвала дома в Одессе стала самовольная реконструкция в квартире. Будет заказана экспертиза, которая определит причину обрушения.

Жильцы дома говорят, что не так давно там произошла утечка воды в квартире на втором этаже. Жильцы жаловались, но безрезультатно. Потом из-за перекоса на балконе перестала закрываться дверь (фото).

В деле MH17 появился свидетель запуска ракеты

Прокуратура Нидерландов заявила о наличии свидетеля запуска ракеты по малайзийскому самолету рейса MH17 на Донбассе. Сторона обвинения хочет заслушать этого анонимного свидетеля.

Об этом заявили во время сегодняшних слушаний по делу о катастрофе рейса MH17, сообщает издание nu.nl.

Свидетель видел зенитную установку и запуск ракеты.

Медведчук задекларировал долю в телеканалах "1+1" и "2+2", - "Схемы"

Один из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук указал в своей декларации за 2019 год компанию, которая фигурирует в структуре собственности ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1". Через цепочку компаний его жена Оксана Марченко владеет почти 25% акций каждого из телеканалов.

Телеканал "1+1" назвал эту информацию "новой", а юристы направили запросы компаниям.

В ЕС назвали двух главных дезинформаторов о COVID-19 в мире

Российская Федерация и Китай во время пандемии COVID-19 проводят масштабные кампании по дезинформации. Обе страны входят в число "иностранных игроков", которые стремятся "подорвать демократические дебаты" и повысить свой имидж.

Об этом сообщила замглавы Еврокомиссии Вера Юрова, передает Bloomberg.

"Что касается внешних игроков, то мы четко называем Россию и Китай. У нас есть ясные доказательства, чтобы делать такие заявления", - заявила она.

Скандал с Danone получил продолжение: от рекламы с Пореченковым уже отказались

Компания Danone оказалась в центре громкого скандала после того, как ее российское представительство сняло рекламный ролик при участии актера Михаила Пореченкова, который в 2014 году на Донбассе в компании боевиков "ДНР" стрелял из пулемета по украинским военным.

В итоге французская компания Danone, у которой есть официальное представительство в Украине, решило прекратить рекламную кампанию йогурта Actimel с Пореченковым. Об этом посол Украины во Франции Олег Шамшур 10 июня рассказал в своем Twitter.

Зеленского оштрафовали за посещение кафе в Хмельницком

Правоохранители составили административный протокол на президента Украины Владимира Зеленского в связи с нарушением карантина из-за посещения кафе в Хмельницком. Также штрафы были выписаны владельцу заведения и другим посетителям, которые были в составе делегации президента.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Как отметили правоохранители, владелец заведения возобновил работу внутренних залов кафе, где обслужили посетителей, несмотря на запрет.

Виктор Павлик женился на своей возлюбленной: первые фото

Знаменитыыый украинский артист Виктор Павлик женился на Екатерине Репяховой, с которой встречался более 4 лет. При этом расписались они еще 29 мая. Но решили объявить об этом радостном событии только сегодня, 10 июня.

Репяхова заявила, что им очень хотелось, чтобы все прошло спокойно и только вдвоем, поэтому они решили объявить об этом только спустя 12 дней. Об этом 25-летняя девушка написала в Instagram (фото).

Украину накроет холодными грозами: когда и где ждать непогоды

Погода в Украине вскоре изменится. До жарких и сухих областей доберется циклон с холодными грозовыми дождями. Синоптики Укргидрометцентра, Наталка Диденко и ресурса Gismeteo обещают ближайшее похолодание уже к выходным, своего пика оно достигнет в понедельник, 15 июня.