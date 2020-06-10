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В деле MH17 появился свидетель запуска ракеты

Новости » Происшествия     10.06.2020 - 19:44
В деле MH17 появился свидетель запуска ракеты
Фото: обломки самолета рейса MH17 (flickr.com/jeroenakkermans)

Свидетель видел зенитную установку и запуск ракеты

Прокуратура Нидерландов заявила о наличии свидетеля запуска ракеты по малайзийскому самолету рейса MH17 на Донбассе. Сторона обвинения хочет заслушать этого анонимного свидетеля.

Об этом заявили во время сегодняшних слушаний по делу о катастрофе рейса MH17, сообщает издание nu.nl.

По данным прокуратуры, свидетель, которого называют X48, присутствовал на месте выстрела и заявил в 2016 году, что видел зенитно-ракетную установку, а также запуск ракеты и след, оставшийся после ее запуска.

Отметим, сегодня состоялось очередное судебное заседание по делу о крушении малайзийского рейса MH17 в июле 2014 года вблизи Донецка. По основной версии следствия, самолет был сбит зенитно-ракетной установкой "БУК", которую Россия передала боевикам.

На вчерашнем заседании прокуроры показали фотографии перевозки российского "Бука".

Кроме того, следствие исключило российскую версию о месте запуска ракеты по малайзийскому самолету.

Добавим, сегодня суд отказал в предоставлении иммунитета подозреваемым в деле о катастрофе MH17.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины MH17свидетельСуд
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