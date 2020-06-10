Медведчук задекларировал долю в телеканалах "1+1" и "2+2", - Схемы

Фото: Виктор Медведчук (zagittya.com.ua)

Его жена имеет в собственности почти 25% прав на каждый из телеканалов через цепочку компаний

Один из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук указал в своей декларации за 2019 год компанию, которая фигурирует в структуре собственности ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1". Через цепочку компаний его жена Оксана Марченко владеет почти 25% акций каждого из телеканалов.

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях".

Согласно информации в декларации Медведчука, его жена - конечная бенефициарная владелица компании Bolvik Ventures Ltd с Британских Виргинских островов.

Эта фирма через цепочку других компаний имеет в собственности 24,66% в ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1", говорится в сообщении о структуре собственности на сайте канала "1+1" по состоянию на 2 марта 2020 года.

В этом же сообщении указано, что эту компанию контролирует бизнесмен Игорь Суркис, но нет данных о причастности к ней Медведчука.

Другим крупным совладельцем "1+1" является олигарх Игорь Коломойский, говорится на сайте канала.

Кроме этого, кипрская фирма, задекларированная Медведчуком, фигурирует в структуре собственности другого телеканала группы - "2+2". (ООО "Гравис-Кино"). Через ряд компаний она контролирует здесь долю размером 24,51%, говорится в отчете на сайте этого телеканала, опубликованном 16 марта. На сайте телеканала также указано, что Bolvik Ventures LTD контролирует бизнесмен Игорь Суркис, но нет данных о причастности к ней Медведчука.

При этом в других каналах группы "1+1" компания Bolvik Ventures LT не фигурирует. Телеканал ТЕТ структуру собственности не обнародовал.

Олигарх Игорь Коломойский на вопрос о доле семьи Медведчуков в структуре "Студии 1+1" ответил:

"Для меня это новость. Порядок следующий. Мы получили эту информацию. Телеканал должен в срок отправить запросы: когда произошло отчуждение, как произошло отчуждение и почему не сообщили. То есть почему не сообщили? Почему об этом узнаем из декларации?", - отметил бизнесмен.

На уточняющий вопрос, комфортно ли ему быть партнером семьи Медведчуков, бизнесмен отметил:

"А мне какая разница? Он же не единственный владелец. Зачем обсуждать - комфортно или не комфортно, если это от меня не зависит? Если Суркис продал Медведчуку. Как я могу на это повлиять? Если речь идет о Bolvik, то раньше там был Суркис. Теперь в декларации написали, что владелец Марченко. Надо выяснить, на какую долю, сколько акций. Там же не написано ничего... кстати, я никогда не разделял Медведчука и Суркисов. Я всегда считал, что они вместе. По каким активам и в каком соотношении - это уже другой вопрос".

Также отмечается, что Медведчуку по этому поводу дозвониться не удалось - он не отвечал на телефонные звонки. Не отвечала на звонки и его жена Оксана Марченко.

По номеру телефона бизнесмена Игоря Суркиса ответил его охранник, который посоветовал обращаться в его приемную, где не ответили на звонки. По номеру его брата, народного депутата Григория Суркиса, ответил его охранник, который пообещал передать вопрос журналистов "Схем" относительно обстоятельств передачи доли в "1+1" Медведчуку, но по состоянию на момент публикации Григорий Суркис не вышел на обратную связь.

Журналисты отправили просьбу о комментарии также в пресс-службу телеканала "1+1", но ответа не поступило, как и не отвечали официальные телефоны пресс-службы.

При этом в "1+1" ответили на запрос издания "Детектор медиа": Мы пока не можем комментировать эту информацию, поскольку для нас она тоже является новой. Юристы медиагруппы направили соответствующие запросы к компаниям, которые входят в структуру собственности телеканала, и ожидаем ответ".

Напомним, в 2019 году Медведчук в эфире одного из своих телеканалов заявлял, что его жена является лишь номинальной владелицей бизнеса, а настоящим владельцем и руководителем является он.

Ранее РБК-Украина писало, что Медведчук и его жена задекларировали годовой доход в более чем 323 млн гривен.

Напомним, ранее офис Медведчука в Киеве забросали петардами и дымовыми шашками.

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Автор: Максим Зайченко