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Названа предварительная причина обвала дома в Одессе

Новости » Происшествия     10.06.2020 - 11:22
Названа предварительная причина обвала дома в Одессе
Фото: обвал дома в Одессе (od.dsns.gov.ua)

Экспертиза определит причину обвала

Заместитель директора департамента городского хозяйства Одесского городского совета Наталья Мостовских считает, что предварительной причиной обвала дома в Одессе стала самовольная реконструкция в квартире. Будет заказана экспертиза, которая определит причину обрушения.

Об этом сказала Мостовских в своем видеообращении.

"В феврале к нам обращались жильцы, сообщившие, что у них появились трещины на первом этаже. ЖКС обращался в управление охраны культурного наследия с просьбой обследовать дом и принять меры", - рассказала она.

Также издание "Думская" написало, что специалисты-архитекторы, оценивающие состояние здания, назвали еще одну возможную причину обвала. Это могла быть утечка воды, произошедшая в пустующей квартире, и нарушения, допущенные при ремонте жилых помещений.

Напомним, в Одессе из-за обрушения четырехэтажного жилого дома было повреждено газовую трубу.

РБК-Украина писало, что в Одессе на Французском бульваре обрушился четырехэтажный жилой дом.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Одессаобвал
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