ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленского оштрафовали за посещение кафе в Хмельницком

Новости » Общество     10.06.2020 - 14:27
Зеленского оштрафовали за посещение кафе в Хмельницком
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президенту грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен

Правоохранители составили административный протокол на президента Украины Владимира Зеленского в связи с нарушением карантина из-за посещения кафе в Хмельницком. Также штрафы были выписаны владельцу заведения и другим посетителям, которые были в составе делегации президента.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Как отметили правоохранители, владелец заведения возобновил работу внутренних залов кафе, где обслужили посетителей, несмотря на запрет.

"В результате проведенной проверки полицейские составили административные материалы по ст. 44-3 (нарушение правил относительно карантина людей) на владельца кафе и посетителей, в том числе - президента Украины Владимира Зеленского, руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и Хмельницкого городского голову Александра Симчишина", - сообщили в МВД.

Админпротоколы будут переданы на рассмотрение суда. Нарушителям карантина грозит от 17 до 34 тысяч гривен штрафа.

Напомним, 3 июня во время рабочей поездки в Хмельницкий президент Владимир Зеленский в составе делегации посетили одно из местных кафе, где выпили кофе.

Отметим, в Украине разрешили работу залов ресторана лишь с 5 июня.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Владимир Зеленскийштрафкарантин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь