Зеленского оштрафовали за посещение кафе в Хмельницком

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президенту грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен

Правоохранители составили административный протокол на президента Украины Владимира Зеленского в связи с нарушением карантина из-за посещения кафе в Хмельницком. Также штрафы были выписаны владельцу заведения и другим посетителям, которые были в составе делегации президента.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Как отметили правоохранители, владелец заведения возобновил работу внутренних залов кафе, где обслужили посетителей, несмотря на запрет.

"В результате проведенной проверки полицейские составили административные материалы по ст. 44-3 (нарушение правил относительно карантина людей) на владельца кафе и посетителей, в том числе - президента Украины Владимира Зеленского, руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и Хмельницкого городского голову Александра Симчишина", - сообщили в МВД.

Админпротоколы будут переданы на рассмотрение суда. Нарушителям карантина грозит от 17 до 34 тысяч гривен штрафа.

Напомним, 3 июня во время рабочей поездки в Хмельницкий президент Владимир Зеленский в составе делегации посетили одно из местных кафе, где выпили кофе.

Отметим, в Украине разрешили работу залов ресторана лишь с 5 июня.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко