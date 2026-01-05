Образився через Нобеля? WP з'ясувало, чому Трамп не підтримав опозицію Венесуели

Американський лідер Дональд Трамп не підтримав лідерку венесуельської опозиції Марію Коріну Мачадо, оскільки вона не поступилася йому Нобелівською премією миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Джерела видання, наближені до Білого дому, розповіли, що у Трампа відсутній інтерес до підтримки Мачадо через її рішення прийняти Нобелівську премію миру, яку лідер США відкрито прагнув отримати.

Один зі співрозмовників зазначив, що рішення Мачадо щодо прийняття премії було "найтяжчим гріхом", хоча вона й заявила, що присвячує нагороду Трампу.

"Якби вона відмовилася і сказала: "Я не можу її прийняти, бо вона належить Дональду Трампу", то сьогодні вона була б президентом Венесуели", - підкреслив співрозмовник WP.

Коментар Трампа щодо Мачадо

Раніше президент США фактично поставив під сумнів перспективи приходу Мачадо до влади.

"Їй буде дуже важко стати лідером", - відповів Трамп на запитання щодо лауреатки Нобелевської премії, і додав, що вона "не має підтримки чи поваги в країні".

Особа, близька до команди Мачадо, повідомила, що її соратники, які таємно втекли з Венесуели для взяття участі у церемонії вручення Нобеля в Норвегії, "були здивовані коментарем Трампа".

За словами одного з лідерів венесуельської опозиції, коментарі президента США "були важкими для багатьох членів опозиційного руху". Водночас він зазначив, що "в кожному перехідному періоді доводиться ковтати гіркі пігулки".