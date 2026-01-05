Віцепрезидент Венесуели змінила тон і закликала до "співпраці" зі США

Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес пом’якшила свою риторику, заявивши про готовність до співпраці зі Сполученими Штатами. За її словами, вона запросила уряд США долучитися до спільної "програми співпраці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Родрігес, яку цитує CNN .

Порядок денний, за її словами, буде спрямований на "спільний розвиток у рамках міжнародного права для зміцнення міцного співіснування громад".

Родрігес заявила, що Венесуела "надаватиме пріоритет" переходу до "збалансованих і поважних міжнародних відносин" зі США та регіоном.

"Президенте Дональд Трамп: наші народи та наш регіон заслуговують на мир і діалог, а не на війну. Це завжди було посланням президента Ніколаса Мадуро, і зараз це послання всієї Венесуели", - сказала Родрігес у коментарі, адресованому безпосередньо президенту США.

"Венесуела має право на мир, розвиток, суверенітет і майбутнє", - додала вона.

CNN зазначає, що останні коментарі змінили тон порівняно з попередніми заявами, в яких вона засуджувала "брутальне застосування сили" з боку Сполучених Штатів для усунення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро.