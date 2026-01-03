ua en ru
Сб, 03 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

"Ми не будемо колонією": у Венесуелі відповіли Трампу на заяву про "керування країною"

Субота 03 січня 2026 22:26
UA EN RU
"Ми не будемо колонією": у Венесуелі відповіли Трампу на заяву про "керування країною" Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Віцепрезидент Венесуели Делсі Родрігес заявила, що її країна ніколи не стане колонією будь-якої держави. Також вона закликала США повернути президента Ніколаса Мадуро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

У телезверненні Родрігес сказала, що США вчинили "акт агресії" проти країни під надуманим приводом .

"Ми вимагаємо негайного звільнення президента Ніколаса Мадуро і його дружини Силії Флорес. Єдиний президент Венесуели - Ніколас Мадуро. Тут знаходиться вище керівництво венесуельської держави: вище військове командування, вищі органи державної влади, керівництво Ради віцепрезидентів. Усі політичні центри національної влади Венесуели об'єднані. На вулицях Венесуели - народ", - заявила вона.

Віцепрезидентка зазначила, що Венесуела відкрита для шанобливих стосунків з адміністрацією Трампа, але тільки в рамках міжнародного та венесуельського права. За її словами, країна не буде колонією (раніше президент США Дональд Трамп заявив, що США керуватимуть Венесуелою).

Також Родрігес сказала, що уряд захищатиме природні ресурси країни, які належать народу. Таким чином вона прокоментувала слова Трампа, який під час брифінгу зробив низку заяв, звинувативши Венесуелу в тому, що вона забрала всю американську нафту (раніше у Венесуелі були американські компанії).

Зазначимо, що перед виступом Родрігес Трамп в одному з інтерв'ю сказав, що війська США не буде розміщено у Венесуелі, доки віцепрезидент поваленого режиму Мадуро "робить те, що ми хочемо".

США провели у Венесуелі операцію

Нагадаємо, 3 січня США завдали серію ударів по столиці Венесуели - місту Каракас. Під удар потрапили низка військових і не тільки об'єктів.

Трохи згодом Трамп у себе в соцмережах підтвердив масштабну операцію, заявивши про її успішне завершення. Він також розповів, що президент Венесуели разом із дружиною був затриманий і вивезений із країни.

Ближче до вечора за київським часом Трамп виступив із брифінгом. Під час цього виступу він сказав, що Америка керуватиме Венесуелою доти, доки не буде передачі влади.

Докладний розбір про те, чи переросте операція США у велику війну - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Венесуела Дональд Трамп Николас Мадуро
Новини
До Парижу 48 годин. Радники "коаліції охочих" обговорювали у Києві мирний план: головне
До Парижу 48 годин. Радники "коаліції охочих" обговорювали у Києві мирний план: головне
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем