"Ми не будемо колонією": у Венесуелі відповіли Трампу на заяву про "керування країною"

Віцепрезидент Венесуели Делсі Родрігес заявила, що її країна ніколи не стане колонією будь-якої держави. Також вона закликала США повернути президента Ніколаса Мадуро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

У телезверненні Родрігес сказала, що США вчинили "акт агресії" проти країни під надуманим приводом .

"Ми вимагаємо негайного звільнення президента Ніколаса Мадуро і його дружини Силії Флорес. Єдиний президент Венесуели - Ніколас Мадуро. Тут знаходиться вище керівництво венесуельської держави: вище військове командування, вищі органи державної влади, керівництво Ради віцепрезидентів. Усі політичні центри національної влади Венесуели об'єднані. На вулицях Венесуели - народ", - заявила вона.

Віцепрезидентка зазначила, що Венесуела відкрита для шанобливих стосунків з адміністрацією Трампа, але тільки в рамках міжнародного та венесуельського права. За її словами, країна не буде колонією (раніше президент США Дональд Трамп заявив, що США керуватимуть Венесуелою).

Також Родрігес сказала, що уряд захищатиме природні ресурси країни, які належать народу. Таким чином вона прокоментувала слова Трампа, який під час брифінгу зробив низку заяв, звинувативши Венесуелу в тому, що вона забрала всю американську нафту (раніше у Венесуелі були американські компанії).

Зазначимо, що перед виступом Родрігес Трамп в одному з інтерв'ю сказав, що війська США не буде розміщено у Венесуелі, доки віцепрезидент поваленого режиму Мадуро "робить те, що ми хочемо".