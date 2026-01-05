Обиделся из-за Нобеля? WP выяснило, почему Трамп не поддержал оппозицию Венесуэлы

Американский лидер Дональд Трамп не поддержал лидера венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо, поскольку она не уступила ему Нобелевскую премию мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Источники издания, приближенные к Белому дому, рассказали, что у Трампа отсутствует интерес к поддержке Мачадо из-за ее решения принять Нобелевскую премию мира, которую лидер США открыто стремился получить.

Один из собеседников отметил, что решение Мачадо о принятии премии было "тяжелейшим грехом", хотя она и заявила, что посвящает награду Трампу.

"Если бы она отказалась и сказала: "Я не могу ее принять, потому что она принадлежит Дональду Трампу", то сегодня она была бы президентом Венесуэлы", - подчеркнул собеседник WP.

Комментарий Трампа относительно Мачадо

Ранее президент США фактически поставил под сомнение перспективы прихода Мачадо к власти.

"Ей будет очень трудно стать лидером", - ответил Трамп на вопрос о лауреате Нобелевской премии, и добавил, что она "не имеет поддержки или уважения в стране".

Лицо, близкое к команде Мачадо, сообщило, что ее соратники, которые тайно сбежали из Венесуэлы для принятия участия в церемонии вручения Нобеля в Норвегии, "были удивлены комментарием Трампа".

По словам одного из лидеров венесуэльской оппозиции, комментарии президента США "были тяжелыми для многих членов оппозиционного движения". В то же время он отметил, что "в каждом переходном периоде приходится глотать горькие пилюли".