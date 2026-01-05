ua en ru
Пн, 05 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Обиделся из-за Нобеля? WP выяснило, почему Трамп не поддержал оппозицию Венесуэлы

США, Понедельник 05 января 2026 14:03
UA EN RU
Обиделся из-за Нобеля? WP выяснило, почему Трамп не поддержал оппозицию Венесуэлы Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Американский лидер Дональд Трамп не поддержал лидера венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо, поскольку она не уступила ему Нобелевскую премию мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Источники издания, приближенные к Белому дому, рассказали, что у Трампа отсутствует интерес к поддержке Мачадо из-за ее решения принять Нобелевскую премию мира, которую лидер США открыто стремился получить.

Один из собеседников отметил, что решение Мачадо о принятии премии было "тяжелейшим грехом", хотя она и заявила, что посвящает награду Трампу.

"Если бы она отказалась и сказала: "Я не могу ее принять, потому что она принадлежит Дональду Трампу", то сегодня она была бы президентом Венесуэлы", - подчеркнул собеседник WP.

Комментарий Трампа относительно Мачадо

Ранее президент США фактически поставил под сомнение перспективы прихода Мачадо к власти.

"Ей будет очень трудно стать лидером", - ответил Трамп на вопрос о лауреате Нобелевской премии, и добавил, что она "не имеет поддержки или уважения в стране".

Лицо, близкое к команде Мачадо, сообщило, что ее соратники, которые тайно сбежали из Венесуэлы для принятия участия в церемонии вручения Нобеля в Норвегии, "были удивлены комментарием Трампа".

По словам одного из лидеров венесуэльской оппозиции, комментарии президента США "были тяжелыми для многих членов оппозиционного движения". В то же время он отметил, что "в каждом переходном периоде приходится глотать горькие пилюли".

Операция США в Венесуэле

Напомним, 3 января США захватили лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену в результате масштабной операции. Позже в тот же день Трамп заявил, что США будут руководить Венесуэлой до момента передачи власти.

Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы приняла решение, согласно которому вице-президент Делси Родригес будет временно исполнять обязанности главы государства.

Родригес подчеркнула, что Венесуэла никогда не станет колонией ни одного государства, а также призвала Вашингтон вернуть президента Николаса Мадуро.

Позже Родригес смягчила свою риторику и заявила о готовности к сотрудничеству с США. Она добавила, что пригласила американское правительство присоединиться к совместной "программе сотрудничества".

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Венесуэла Дональд Трамп
Новости
Зеленский назначил Кислицу первым заместителем главы ОП
Зеленский назначил Кислицу первым заместителем главы ОП
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем