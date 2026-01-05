Обиделся из-за Нобеля? WP выяснило, почему Трамп не поддержал оппозицию Венесуэлы
Американский лидер Дональд Трамп не поддержал лидера венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо, поскольку она не уступила ему Нобелевскую премию мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Источники издания, приближенные к Белому дому, рассказали, что у Трампа отсутствует интерес к поддержке Мачадо из-за ее решения принять Нобелевскую премию мира, которую лидер США открыто стремился получить.
Один из собеседников отметил, что решение Мачадо о принятии премии было "тяжелейшим грехом", хотя она и заявила, что посвящает награду Трампу.
"Если бы она отказалась и сказала: "Я не могу ее принять, потому что она принадлежит Дональду Трампу", то сегодня она была бы президентом Венесуэлы", - подчеркнул собеседник WP.
Комментарий Трампа относительно Мачадо
Ранее президент США фактически поставил под сомнение перспективы прихода Мачадо к власти.
"Ей будет очень трудно стать лидером", - ответил Трамп на вопрос о лауреате Нобелевской премии, и добавил, что она "не имеет поддержки или уважения в стране".
Лицо, близкое к команде Мачадо, сообщило, что ее соратники, которые тайно сбежали из Венесуэлы для принятия участия в церемонии вручения Нобеля в Норвегии, "были удивлены комментарием Трампа".
По словам одного из лидеров венесуэльской оппозиции, комментарии президента США "были тяжелыми для многих членов оппозиционного движения". В то же время он отметил, что "в каждом переходном периоде приходится глотать горькие пилюли".
Операция США в Венесуэле
Напомним, 3 января США захватили лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену в результате масштабной операции. Позже в тот же день Трамп заявил, что США будут руководить Венесуэлой до момента передачи власти.
Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы приняла решение, согласно которому вице-президент Делси Родригес будет временно исполнять обязанности главы государства.
Родригес подчеркнула, что Венесуэла никогда не станет колонией ни одного государства, а также призвала Вашингтон вернуть президента Николаса Мадуро.
Позже Родригес смягчила свою риторику и заявила о готовности к сотрудничеству с США. Она добавила, что пригласила американское правительство присоединиться к совместной "программе сотрудничества".