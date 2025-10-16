Образилися: Іран викликав польського дипломата через "Шахед" в парламенті Британії

Нагадаємо, що 14 жовтня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський показав у будівлі парламенту Британії іранський безпілотник "Шахед", яким росіяни намагалися вдарити по Україні. А до цього Сікорський привозив із собою до Вашингтона "Шахед", збитий українськими військовими.

До цього у ніч на 10 вересня під час чергової атаки РФ на Україну кілька десятків безпілотників увійшло в повітряний простір Польщі. Прем'єр Польщі Дональд Туск підтвердив, що в повітряному просторі перебувало 19 російських дронів. При цьому лише 4 з них вдалося збити: решта впала самостійно.

Як виявилося, це були дрони-обманки "Гербера", оснащені додатковими паливними баками. Знахідка поставила хрест на спробі росіян виправдатися: Кремль намагався збрехати, що він нібито не причетний до цієї провокації.