Обиделись: Иран вызвал польского дипломата из-за "Шахеда" в парламенте Британии

Напомним, что 14 октября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский показал в здании парламента Британии иранский беспилотник "Шахед", которым россияне пытались ударить по Украине. А до этого Сикорский привозил с собой в Вашингтон "Шахед", сбитый украинскими военными.

До этого в ночь на 10 сентября во время очередной атаки РФ на Украину несколько десятков беспилотников вошло в воздушное пространство Польши. Премьер Польши Дональд Туск подтвердил, что в воздушном пространстве находилось 19 российских дронов. При этом лишь 4 из них удалось сбить: остальные упали самостоятельно.

Как оказалось, это были дроны-обманки "Гербера", оснащенные дополнительными топливными баками. Находка поставила крест на попытке россиян оправдаться: Кремль пытался соврать, что он якобы не причастен к этой провокации.