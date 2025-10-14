ua en ru
Головна » Новини » Політика

Голова МЗС Польщі привіз до парламенту Британії "Шахед", яким атакували Україну (фото)

Лондон, Вівторок 14 жовтня 2025 17:53
Голова МЗС Польщі привіз до парламенту Британії "Шахед", яким атакували Україну (фото) Фото: Радослав Сікорський, голова МЗС Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський показав у будівлі парламенту Британії "Шахед", яким росіяни намагалися вдарити по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сікорського в соцмережі X.

"Сьогодні в британському парламенті я продемонстрував іранський дрон Shahed 136, який Росія використовувала проти України. Кремль за допомогою таких дронів тероризує українців, а за допомогою приманок вторгся в польське небо", - написав Сікорський.

Фото: "Шахед" показали в парламенті Британії (x.com/sikorskiradek)

Він уточнив, що цілий флот такого металобрухту може знищити критичну інфраструктуру.

Також Сікорський підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін програє війну проти України, тільки коли визнає, що її початок був помилкою.

"Він має зрозуміти, що йому не перемогти в цій війні. Так, Росія може програти цю війну, як вона вже програвала багато інших - Великій Британії, Японії, Польщі або моджахедам в Афганістані", - додав міністр.

До слова, раніше Сікорський уже привозив із собою до Вашингтона російський "Шахед", який збили українські захисники.

Атака дронів у ніч на 14 жовтня

Нагадаємо, сьогодні, 14 жовтня, вночі російські окупанти запустили по Україні 96 ударних безпілотників різного типу, зокрема й "Шахедів".

У результаті роботи сил протиповітряної оборони України було збито або придушено 69 ворожих безпілотників. 27 дронів РФ влучили по семи локаціях.

