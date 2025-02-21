Глава МЗС Польщі привіз до Вашингтона збитий Україною "Шахед" (відео)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зараз перебуває з візитом у США. Він привіз із собою дрон-камікадзе "Шахед", який збили українські захисники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сікорського в соцмережі X.