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Глава МЗС Польщі привіз до Вашингтона збитий Україною "Шахед" (відео)

Вашингтон, П'ятниця 21 лютого 2025 22:13
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Глава МЗС Польщі привіз до Вашингтона збитий Україною "Шахед" (відео) Фото: Радослав Сікорський, голова МЗС Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зараз перебуває з візитом у США. Він привіз із собою дрон-камікадзе "Шахед", який збили українські захисники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сікорського в соцмережі X.

Він розповів, що зараз перебуває на Конференції консервативної політичної дії, яку проводять у Вашингтоні. Вона є одним з найвпливовіших політичних заходів у світі.

"Цього року учасники (конференції - ред.) зможуть побачити символ загибелі тисяч невинних людей, збитий українцями і доставлений Польщею: іранський безпілотник "Шахед", - зазначив Сікорський.

Він додав, що разом країни Заходу ефективно протистоять осі зла.

Візит Сікорського до США

Нагадаємо, вчора, 20 лютого, польські ЗМІ писали про те, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прилетів до Вашингтона за запитом американської сторони.

Це відбувається в той момент, коли почалися розбіжності між США, Європою та Україною.

Очікується, що Сікорський проведе зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо.

Також ЗМІ пишуть, що президент Польщі Анджей Дуда планує вже завтра зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

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