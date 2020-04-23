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Дело Шеремета: у Кузьменко проводят массовые обыски

Новости » Общество     23.04.2020 - 08:40
Дело Шеремета: у Кузьменко проводят массовые обыски
Фото: Юлия Кузьменко (РБК-Украина)

Обыски продолжаются с 6:20 утра

Следственное управление Министерства внутренних дел (МВД) проводит обыски дома у подозреваемой Юлии Кузьменко в деле по убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщил адвокат Тарас Беспалый на своей странице в Facebook.

Беспалый сообщил, что обыски продолжаются с 6:20 утра.

"Массовые обыска в Кузьменко Юли и ее близких", - сказал адвокат.

Напомним, Печерский районный суд города Киева продлил на два месяца (до 30 мая) содержание под стражей подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

РБК-Украина писало, что следствие продолжает процесс рассекречивания материалов более 500 негласных розыскных действий по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. По словам представителей следственной группы, на данный момент также проводится 32 судебные экспертизы.

Также издание писало, что следователем полиции поручили проверить версии невиновности фигурантов дела Шеремета, о которых заявляли их адвокаты.

Ранее сообщалось, что полиция допросила Андрея Портнова в деле об убийстве Шеремета. Допрос провели по поводу опубликованных аудиозаписей переговоров подозреваемых с сотрудниками СБУ.

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