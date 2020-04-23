Зеленский: плавный выход из карантина начнется при двух условиях

Зеленский назвал ключевые условия выхода Украины из карантина
Карантин в Украине начнет смягчаться при двух ключевых условиях. Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, плавный выход из карантина начнется при двух условиях.
"Первое: в течение 10 дней процент выявленных заболеваний не меняется или остается в пределах 5%. Второе: больницы заполнены пациентами с коронавирусом менее чем на половину. Спешка в вопросе жизни и здоровья нации может быть фатальной", - добавил Зеленский.
Хочу подякувати всім українцям, які відзначали Великдень вдома. Ваш вчинок доводить – ми є зрілими, відповідальними громадянами, які думають про себе, своїх близьких та українських лікарів. Вважаю, ми великі молодці, ми можемо собою пишатися. Також сьогодні хочу відзначити рішення Єврокомісії надати Україні допомогу для протидії коронавірусу в розмірі 1,2 мільярда євро. Це важливі кошти, які зможуть гарантувати макрофінансову стабільність у нашій країні та пом’якшать негативні наслідки пандемії для громадян. Окрім цього, я підтримую рішення українського уряду продовжити карантин до 11 травня. Це правильний крок, у нас є чіткий план виходу з карантину. Невдовзі Прем’єр-міністр озвучить детальний сценарій з п’яти етапів. Тим часом триває робота над забезпеченням країни, наших лікарень та аптек усім необхідним. Завтра буде відвантажено та направлено в регіони України 200 тисяч ПЛР-тестів вітчизняного виробництва. Загалом є замовлення на 2 мільйони ПЛР-тестів, зроблених в Україні. Сьогодні ж у Гостомелі приземлився наш Ан-225, наша легендарна «Мрія». Літак доставив на батьківщину понад 12 мільйонів масок, а також сотні тисяч захисних костюмів та окулярів. А ще в ці дні Україна починає клінічні випробування препарату для боротьби з COVID-19. Є попередні висновки наших учених і виробників, згідно з якими цей лікарський засіб може бути ефективним. У них є всі підстави вважати, що він може суттєво знижувати або ж повністю нейтралізувати загрозу смерті від тих ускладнень, які коронавірусна інфекція спричиняє людському організму. Залишайтеся вдома та будьте здорові, дорогі українці! Бажаю вам 36,6. Бережімо себе! Збережемо Україну!Опубліковано Володимиром Зеленським Четвер, 23 квітня 2020 р.
Он также добавил, что продолжается работа по снабжению больниц тестами для выявления коронавируса. Кроме того, до конца мая ожидается поставка 200 аппаратов искусственной вентиляции легких от украинского производителя. Также сегодня украинский самолет "Мрия" доставил рекордный и медицинский груз из Китая.
Напомним, ранее Зеленский анонсировал, что в ближайшее время премьер-министр Денис Шмыгаль озвучит детальный сценарий, который содержит пять этапов выхода Украины из карантина.
Карантин в Украине с частичными смягчениями продлен до 11 мая.