Зеленский: плавный выход из карантина начнется при двух условиях

Хочу подякувати всім українцям, які відзначали Великдень вдома. Ваш вчинок доводить – ми є зрілими, відповідальними громадянами, які думають про себе, своїх близьких та українських лікарів. Вважаю, ми великі молодці, ми можемо собою пишатися. Також сьогодні хочу відзначити рішення Єврокомісії надати Україні допомогу для протидії коронавірусу в розмірі 1,2 мільярда євро. Це важливі кошти, які зможуть гарантувати макрофінансову стабільність у нашій країні та пом’якшать негативні наслідки пандемії для громадян. Окрім цього, я підтримую рішення українського уряду продовжити карантин до 11 травня. Це правильний крок, у нас є чіткий план виходу з карантину. Невдовзі Прем’єр-міністр озвучить детальний сценарій з п’яти етапів. Тим часом триває робота над забезпеченням країни, наших лікарень та аптек усім необхідним. Завтра буде відвантажено та направлено в регіони України 200 тисяч ПЛР-тестів вітчизняного виробництва. Загалом є замовлення на 2 мільйони ПЛР-тестів, зроблених в Україні. Сьогодні ж у Гостомелі приземлився наш Ан-225, наша легендарна «Мрія». Літак доставив на батьківщину понад 12 мільйонів масок, а також сотні тисяч захисних костюмів та окулярів. А ще в ці дні Україна починає клінічні випробування препарату для боротьби з COVID-19. Є попередні висновки наших учених і виробників, згідно з якими цей лікарський засіб може бути ефективним. У них є всі підстави вважати, що він може суттєво знижувати або ж повністю нейтралізувати загрозу смерті від тих ускладнень, які коронавірусна інфекція спричиняє людському організму. Залишайтеся вдома та будьте здорові, дорогі українці! Бажаю вам 36,6. Бережімо себе! Збережемо Україну!