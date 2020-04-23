В штабе ООС уточнили количество раненых военных на Донбассе

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Украинских военнослужащих госпитализировали в военно-медицинское учреждение

В штабе операции Объединенных сил сообщили, что сегодня, 23 апреля, в результате обстрелов на Донбассе незаконными вооруженными формированиями Российской Федерации были ранены трое украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что украинских военнослужащих госпитализировали в военно-медицинское учреждение и предоставили им надлежащую медицинскую помощь.

"Вследствие преступных действий захватчиков трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в районе проведения ООС на Донбассе боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Кроме того, 22 апреля на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации вновь нарушили обязательства по прекращению огня и восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил. При этом сутки прошли без потерь для украинских военнослужащих.

Добавим, что 23 апреля в районе проведения операции Объединенных сил погиб украинский военнослужащий Андрей Алешин.