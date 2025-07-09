Обрання директора БЕБ: конкурсна комісія отримала офіційну відповідь від Кабміну

Обрання директора БЕБ

Цивінський в кінці червня став переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ. За словами народного депутата Ярослава Железняка, його кандидатуру підтримали троє представників міжнародних організацій, але не підтримав жоден з представників уряду.

30 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль отримав подання про переможця конкурсу на посаду директора БЕБ, але зрештою уряд не підтримав призначення Цивінського.

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